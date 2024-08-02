Ночь на «Нижнекамскнефтехиме»: горожане побывали на предприятии с экскурсией

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Тысячи огней, хлопья каучука, гранулы пластика и много интересных фактов — на «Нижнекамскнефтехиме» прошла ночная экскурсия, посвященная 57-летию со дня получения первой продукции. Мероприятие стало доброй традицией для жителей города и предприятия.

Возможность увидеть ночью нефтехимический гигант горожане получили благодаря конкурсу, который провело подразделение корпоративных коммуникаций и брендинга нижнекамского предприятия СИБУРа в социальных сетях накануне дня рождения предприятия. Его победители познакомились с Центральной газофракционирующей установкой (ЦГФУ) — это первое производство НКНХ. На производстве полипропилена на заводе пластиков гости посетили операторную и производственный цех. Объем выпуска четырех видов этой продукции — полистирола, полипропилена, полиэтилена и АБС-пластиков — на «Нижнекамскнефтехиме» составляет более 700 тыс. тонн в год.

Погружал гостей в технологию и рассказывал об уникальных исторических фактах менеджер по технологии и развитию службы главного технолога «Нижнекамскнефтехима» Ильяс Мисбахов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

— Сотни ламп ночного «Нижнекамскнефтехима» — символ нашей беспрерывной работы на благо города, республики, страны, — отметил он.

Главный эколог предприятия Олег Гришаков рассказал, для чего нужны факелы производству и о том, что на новом производстве гексена построен первый на промышленной зоне факел закрытого типа.

— У закрытого факела меньше площадь, пламя не видно, там много горелок, всё сгорает, углеводороды разлагаются, реакция окисления — получается СО2 и пар. Факел закрытого типа позволяет максимально сократить воздействие на окружающую среду. Благодаря сотне горелок факел не выделяет никакого запаха и полностью исключает горение открытого пламени в воздухе. К тому же такой тип факела менее шумный. У него сажевого горения нет и он менее шумный, — пояснил Олег Гришаков.

Также главный эколог рассказал о градирнях и реализующихся экопроектах предприятия, в том числе тех в рамках соглашения с Росприроднадзором. Среди наиболее масштабных — рекультивация полигона промышленных отходов, третий этап модернизации биологических очистных сооружений, высадка деревьев и зарыбление Камы.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Завершающей точкой маршрута стало производство галобутилкаучуков ГБК-200 — это оно единственное в России и самое крупное по объемам производство в мире. Продукция этой установки обладает уникальными качествами, которые позволяют производить из нее прочные, износостойкие и экологичные автомобильные шины. Эти свойства уникального продукта отображены на мурале, украшающем здание производства ГБК. На память о посещении НКНХ участники экскурсии сделали общее фото на фоне светящихся установок.

— Интересная экскурсия. Из-за подсветки «Нижнекамскнефтехим» ночью смотрится очень эффектно! Я сам нефтехимик, работаю здесь недавно и впечатлен масштабами! — признался Евгений Сычев.

— Мы получили максимум впечатлений и новых знаний. Безумно интересно держать в руках рассыпчатые гранулы и знать, что из них потом сделают так много вещей, — призналась Мария Паневкина.

— Очень рад, что выиграл поездку на «Нижнекамскнефтехим». Сначала не поверил, а потом решил участвовать. И вот я здесь! Круто, что экскурсия проходит ночью. Друзья обзавидуются, — поделился участник экскурсии, студент Алексей Ильясов.