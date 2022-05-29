«Ночь музеев в Свияжске» посетили более 7 тысяч человек

На острове-граде Свияжске прошел ежегодный праздник «Ночь музеев в Свияжске». В этот день музей-заповедник посетили более 7 тыс. человек, рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Для посетителей была подготовлена обширная программа: лекции от хранителей, кураторские экскурсии, в музее археологического дерева «Татарская слободка» участник группы «Незами» Владимир Ненастин исполнял традиционную программу на гуслях.

«„Ночь музеев в Свияжске“ прошла по плану: посетители гуляли по музеям и презентациям, везде были полные залы. В организации были задействованы все музейные отделы острова, поэтому все было атмосферно и камерно. Очень интересными для гостей стали реставрационные мастерские, экскурсия в пожарную часть Свияжска. Финал отличался зрелищностью: зажгли „Волга-Волга“ и состоялось огненное шоу от театра огня „Дженази“», — отметила собеседница агентства.

На одной из улиц Свияжска, Александровской, где одновременно можно видеть две реки — Щуку и Свиягу, открыла свои двери пожарная часть. Пожарные рассказали о своей службе и своем долге, ведь на них лежит ответственность не только за жизни жителей Свияжска, но и за объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гости смогли увидеть, что за пожарно-спасательное вооружение скрывается внутри пожарного автомобиля, а в конце экскурсии им устроили водяной салют.

В рамках мероприятия также состоялась презентация нового музейного объекта «Свияжского Ольгинского детского приюта трудолюбия», где была подготовлена специальная программа. Символично, что первым мероприятием стал «вечер романса» в исполнении жителя острова-града Андрея Азбукина. Обе бабушки Андрея в разное время жили в доме, который теперь стал музеем.

В конференц-зале прошел в режиме нон-стоп показ короткометражных фильмов от Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». А на улицах Свияжска на шарманке играл российский композитор, автор-исполнитель Дмитрий Бикчентаев.

«Для Свияжска „Ночь в музее“ уже стала традиционной. Когда меня пригласили в качестве шарманщика, я с удовольствием согласился. Несмотря на погоду, гостей приехало много. Детей было много. Возрождение народных традиций — это здорово. И я вижу, что людям это нравится, они с удовольствием участвуют в этих мероприятиях», — сказал Бикчентаев.

На площадке Центра исторической реконструкции «Ленивый Торжок» в атмосфере средневековой пестрой и вкусной ярмарки прошли уличные мероприятия: мастер-классы от ремесленников Свияжска, анимация для детей и взрослых, и, конечно же, музыкальная программа.

В этом году на «Ночи музеев» выступил архангельский дуэт «Кокора», который исполнил авторские северные песни под гусли и звонохорд. В финале состоялся диджей-сет с музыкальной программой «Старая пластинка». Для самых неутомимых после окончания программы прошла презентация атмосферной ночной экскурсии «Тайны Свияжска».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первомай остров-град Свияжск принял почти 20 тыс. туристов и четыре теплохода.