«Ночь музеев» в Казани посвятят теме «Родное»

Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет 16 мая в Национальном музее Республики Татарстан. Тема этого года – «Родное».

Гостей ждут театральные постановки, концерты, квесты и тематические экскурсии. В программе также заявлены лекции о моде, экологии и оптических иллюзиях, мастер-классы по дикции и созданию открыток, а также отдельные инклюзивные и детские мероприятия.

События развернутся в Летнем дворе, Конференц-зале, Зимнем саду, по всей основной экспозиции музея, а также на выставках «По следам Тукая», «Хранитель тайн: озеро Кабан», «Райские сады» и «Кабинет редкостей: древнеегипетская и античная коллекции».

Полная программа опубликована на сайте Национального музея Татарстана.