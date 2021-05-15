«Ночь музеев» в Болгарском музее-заповеднике погрузит гостей в атмосферу сказок и легенд

15 мая Болгарский музей-заповедник присоединится ко всероссийской акции «Ночь музеев». Для туристов по древнему городищу будет проведена театрализованная экскурсия «Таинственный Болгар» с погружением в атмосферу сказок и легенд. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в музее-заповеднике.

«В этот день у нас запланирована театрализованная экскурсия по Болгарскому городищу под названием „Таинственный Болгар“. Начало — семь часов вечера. Экскурсовод проведет гостей по основным архитектурным памятникам городища с посещением Дома лекаря», — рассказала заместитель директора по развитию Лилия Сафина.

По словам собеседницы агентства, экскурсовод будет олицетворять собой ведущего-проводника. В руках экскурсовод будет держать фонарь и рассказывать об истории Волжско-Камской Болгарии.

Тематическая экскурсия от проводника-ученого позволит посетителям погрузиться в эпоху Золотой Орды, познакомиться с историей и этапами развития научных знаний, непосредственно узнать и увидеть методы и средства излечения.

Познакомиться с «Научными достижениями в медицине Волжской Болгарии» можно будет в Доме лекаря.

«Наука и алхимия, как ее противоположность, позволили лечить людей и развивать знания об окружающем мире. Во время увлекательного путешествия гостям расскажут о древних рецептах народной медицины, лекарственных травах и минералах, а также о медицинских трактатах», — поделилась подробностями Сафина.

Экскурсия по городищу и посещение музеев в «Ночь музее» будет бесплатным. «18 мая, в Международный день музеев, вход во все музеи заповедника по традиции будут свободным для посещения всеми категориями граждан», — отметила замруководителя БГИАМЗ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Болгарский музей-заповедник ожидает 400 тысяч туристов в новом туристическом сезоне.