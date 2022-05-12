«Ночь музеев-2022» в Елабуге погрузит посетителей в атмосферу разных исторических эпох

21 мая Елабужский государственный музей-заповедник присоединится к Международной акции «Ночь музеев». На различных площадках пройдут театрализованные интерактивные программы, экскурсии и мастер-классы. На глазах у посетителей оживут музейные экспозиции, каждый сможет погрузиться в атмосферу разных исторических эпох. События начнутся в шесть часов вечера и продолжатся до полуночи.

«Мы подготовили новинки для наших гостей: впервые в рамках „Ночи музеев“ свои двери откроет Интеллект-центр музея-заповедника, где, помимо встречи в самом зале, интерактивы пройдут и на открытой площадке во дворе. А еще в программе примут участие студенты Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова — они исполнят разные музыкальные произведения на фортепиано и баяне», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Интеллект-центр представит программу под названием «Елабужская мистерия». Вечерний и ночных гостей ждет увлекательное путешествие в прошлое, настоящее и будущее, неизвестные факты известных картин, перформанс по созданию арт-объекта, тематические площадки «Мистика в жизни известных людей», фильм «Место силы» и многое другое.

«В 2020 году „Ночь музеев“ проводилась в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, а в 2021 году с соблюдением всех ограничений мы провели свои интерактивные программы офлайн. В прошлом году акцию посетили 5 тыс. человек», — поделилась собеседница агентства.

В Доме-музее И.И. Шишкина все гости смогут погрузиться в неповторимую атмосферу родового гнезда Шишкиных и своими глазами увидеть будни и праздники елабужской купеческой семьи. Музей-усадьба Н.А. Дуровой во время программы «Музейные затеи» предлагает гостям поучаствовать в развлечениях дворян и военного сословия позапрошлого века: сыграть в настольные, подвижные и интеллектуальные игры, угоститься солдатской кашей на биваке у костра и спеть песни, а еще — посмотреть фильмы о том далеком времени, чтобы лучше почувствовать атмосферу эпохи.

Музей истории города расскажет всем желающим «Газетные старости, или Новости 100-летней давности». Только здесь вы сможете узнать обо всем, что происходило тогда в уездной Елабуге: как повздорили купец Иван Стахеев и городской голова Андрей Кусакин, как горожанка осталась ночевать в неожиданном месте, чем должны были заниматься учителя в летнее время, где печатали визитки за 15 минут и многое другое.

Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева свою театрализованную интерактивную программу «36 и 6» посвятил древним и современным секретам здоровья от знахарей, алхимиков и профессоров медицины.

Галерея редких коллекций подготовила погружение в мир арабской культуры «Калам — просто о тонком». Посетители смогут узнать о возникновении и развитии восточного искусства красивого письма, поучаствовать в создании каллиграфических работ и совместно с мастером-каллиграфом изготовить миниатюрную картину «киту».

Помимо этого, интересные события ждут гостей в Литературном музее М.И. Цветаевой и Библиотеке Серебряного века, Музее Памяти, Музее современного этноискусства, Выставочном зале, Музее современного этноискусства, Музее-мастерской декоративно-прикладного искусства, Музее-театре «Трактир», в Музейном магазине «Художественный салон», где можно приобрести множество разных сувениров на любой вкус.

«Онлайн формата в этом году не будет. Прогнозировать количество посетителей пока сложно заранее», — заключила Евгения Поликарпова.