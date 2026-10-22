«Ночь искусств» в Нацмузее РТ начнется с фестиваля редких экскурсий

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уже совсем скоро, 3 ноября, Национальный музей Татарстана станет частью всероссийской акции «Ночь искусств». В преддверии этой ночи с 26 октября по 2 ноября музей совместно с ГМИИ РТ и музеями Казанского федерального университета проведет фестиваль редких экскурсий, где гости смогут увидеть то, чего нет в регулярных музейных программах.

«"Ночь искусств", осенний аналог "Ночи музеев", проходит ежегодно, и каждый год мы думаем, чем удивить жителей и гостей Казани, как увеличить поток посетителей и представить новые формы работы музеев. Перед "Ночью искусств" мы задумали фестиваль редких экскурсий», – рассказал на пресс-конференции «Татар-информа» генеральный директор национального музея РТ Айрат Файзрахманов.

Идея фестиваля проста – показать то, что обычно скрыто. Так, 30 октября гости могут попасть в закрытый музей и с карманными фонарями пройти по его темным залам. Двери откроются только для участников квеста-экскурсии. Цель квеста – найти выход из запертого музея.

Отдельный день фестиваля, 29 октября, будет посвящен партнерским событиям – совместным мероприятиям с ГМИИ РТ и Дирекцией музеев КФУ.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«К сожалению, далеко не все жители города, не говоря уже о туристах, знают о нашем богатом музейном наследии. Многие экспонаты ценны уже только тем, что собирались 150-200 лет назад, а многие из них являются уникальнейшими», – рассказал руководитель Дирекции музеев КФУ Сергей Галанин.

В случае с КФУ партнерские мероприятия Национального музея РТ не ограничиваются фестивалем редких экскурсий. Как известно, Национальный музей организует маршрут, посвященный казанскому периоду Владимира Ульянова-Ленина, в который также входит Казанский федеральный университет.

«Хотелось бы поблагодарить Айрата Шамилевича за предложение "тизера" к "Ночи искусств" и проведение совместного мероприятия. Это будет первым шагом к нашим дальнейшим планам по расширению сотрудничества», – сказала заместитель директора ГМИИ РТ по выставочной деятельности Аида Фаттахова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Все три площадки ГМИИ РТ: Усадьба Сандецкого, ГСИ РТ и галерея «Хазинэ» – также присоединятся к акции «Ночь искусств», с их программой можно ознакомиться на сайте музея.

26 октября:

Экскурсия-расследование для детей «Как читать древности?» с хранителем археологической коллекции Национального музея РТ Леонидом Ширяевым . В «Кабинете редкостей» Национального музея РТ.

. В «Кабинете редкостей» Национального музея РТ. Пешеходная экскурсия «Вокруг Гостиного двора» со старшим научным сотрудником фондов Нацмузея Шамилем Хамматовым. Старт – внутри Национального музея РТ.

27 октября:

Пешеходная экскурсия «С Фуксом по Старотатарской слободе» со старшим научным сотрудником Литмузея Тукая Леной Тябиной . Старт – в Литературном музее Тукая.

. Старт – в Литературном музее Тукая. Экскурсия «Сто одежек» со старшим научным сотрудником Нацмузея Виталием Зайцевым. Старт – макет Гостиного двора в Национальном музее РТ.

28 октября:

Пешеходная экскурсия «Писательский километр» с научным сотрудником Дома татарской книги Азатом Валеевым . Старт – в Доме татарской книги.

. Старт – в Доме татарской книги. Экскурсия «Ароматы счастья» со старшим научным сотрудником Музея Боратынского Еленой Скворцовой . В Музее Боратынского.

. В Музее Боратынского. Лекция с фондовым показом «Кокушкино: от Тиссен до Мавровской» с заведующей историко-культурным музеем-заповедником «Ленино-Кокушкино» Светланой Коноваловой.

29 октября:

Пешеходная экскурсия «История Казанского университета» совместно с КФУ. Проведут научный сотрудник Национального музея РТ Раиф Исмагилов и директор Дирекции музеев КФУ Сергей Галанин . Старт – в Национальном музее РТ.

и директор Дирекции музеев КФУ . Старт – в Национальном музее РТ. Маршрут «Музейный квартал» совместно с ГМИИ РТ. Проведет кандидат исторических наук Диляра Хайрутдинова.

30 октября:

Экскурсия «Путешествие за редкими книгами» со старшим научным сотрудником Нацмузея Татьяной Каргаловой .

. Лекция «История одного посоха» с хранителем православной коллекции Верой Алиной .

. Мистический квест-экскурсия «В сумерках старого музея» с заведующим отделом научной реконструкции Владиславом Хабаровым.

31 октября:

Лекция «Грязнуха, Калуга, Клыковка и другие» с заведующим Домом-музеем Ленина Марком Шишкиным . В Доме-музее Ленина.

. В Доме-музее Ленина. Лекция «Берлиоз на балу у Сатаны» с научным сотрудником Музея Горького и Шаляпина Александром Беловым . В Музее Горького и Шаляпина.

. В Музее Горького и Шаляпина. Экскурсия «Музей макабр. Семиотика смерти» со старшим научным сотрудником Нацмузея Егором Бородкиным.

1 ноября:

Экскурсия «О чем молчат драгоценности» с заведующим отделом специального хранения Национального музея РТ Владиславом Мухиным .

. Пешеходная экскурсия «Улица Островского: инструкция к применению» с заведующим Музеем татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала Айдаром Шайхиным. Старт – в Доме татарской книги.

2 ноября:

Лекция «Искусство самурайского клинка: история одной цубы» с учебным мастером кафедры художественного металла РГХПУ им. Строганова Владимиром Перкисом .

. Ночная экскурсия «Тайная комната» с заведующим Музеем Сайдашева и татарской музыки Айдаром Ниязовым. В Музее Сайдашева и татарской музыки.

«Ночь искусств» в Национальном музее РТ расписана буквально по часам. В фестивале будет задействована вся площадка музея: лекции, квизы и историческое дефиле, концерты и DJ-сеты. Первые мероприятия начнутся уже в 12:00, а завершится «Ночь искусств» музыкальной экскурсией, которая продлится до полуночи.

В программе дня «Ночи искусств»:

Конференц-зал:

15:00 – Лекция «Вино, корабли и амфоры»;

16:00 – Лекция с фондовым показом «Восточное оружие в собрании Национального музея»;

17:00 – Концерт фольклорного ансамбля «Казансу»;

18:00 – Квиз «Путем кинопленки»;

19:00 – Историческое дефиле, посвященное Году народного единства;

20:00 – Тапер Рушания Зигангирова и музыка татарских композиторов при просмотре фильма «Булат Батыр».

Вышитая карта:

17:00 – Проект «Единство народов» и выставка туркменской национальной культуры;

19:00 – Лекция с фондовым показом «Леонардо да Винчи с Сенного базара».

Овальный зал «Музеи Татарстана. Карты исторического наследия»:

16:00 – Театрализованное музейное занятие «Сказ о том, как на Руси набойку набивали, да крашенину добывали»;

16:00-19:00 – Мастер-классы для детей;

21:00 – DJ-сет Shurale ;

; 22:30 – DJ-сет Esly_dj.

Зимний сад:

18:00 – Интерактивная лекция «Самурай. Ковбой. Красноармеец» с просмотром фильма «Белое солнце пустыни»;

20:30 – Лекция «Оптические иллюзии и кто их создает».

Выставка «Путем кинопленки»:

21:15 – Джазовый оркестр «Фантазия», перформанс «Джаз-Фантазия. Музыка кино»;

Зал Волжской Булгарии:

18:00 – Интерактивное занятие «Язык души: говорим и пишем».

Татарская изба:

12:00-20:00 – показ мультфильмов «Сказки народов Поволжья».

По всей экспозиции:

12:00 – Тематическая экскурсия «Вышел анекдот с бородой»;

15:00 – Детская экскурсия «Путешествие по киноленте: как рождалось кино»;

16:00 – Лекция «Монументальное искусство Татарстана: в поисках панно»;

18:00 – Экскурсия «Из истории медицины Казанского края»;

20:00 – Музейное «Кинолента буриме»;

23:00 – Музыкальная экскурсия «Голоса Казани сквозь века».

Подробнее о событиях узнавайте на сайте Национального музея РТ.