Нобоа: «После 32 у меня распался брак, и я начал пить»

Экс-футболист казанского «Рубина» Кристан Нобоа поделился о проблемах после развода, с которыми ему пришлось столкнуться. Об этом он рассказал в эфире шоу «Друзья фортуны».

«После 32 у меня распался брак, и я начал пить. Но год назад я на себя по-другому посмотрел, что происходит внутри меня. Почему я вообще люблю алкоголь? И я понял, что у меня была депрессия, она началась после брака. Я играл в футбол, у меня в жизни было все нормально», – сказал Нобоа.

Нобоа был женат на россиянке Ольге Романовой, брак с которой распался в 2018 году.

В российской Премьер-лиге эквадорский полузащитник выступал также в питерском «Зените» и в московском «Динамо». Всего на его счету в карьере в России 350 проведенных матчей, 77 голов (из них 27 – с пенальти) и 44 результативные передачи.