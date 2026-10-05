Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в области оптогенетики

Карл Дайссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель станут лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2026 год. Об этом сообщил Нобелевский комитет Каролинского института, передает ТАСС.

Ученые получили награду за открытия, связанные со светоуправляемыми ионными каналами и оптогенетикой.

Хегеманн и Нагель обнаружили в одноклеточной водоросли белок каналородопсин. Дайссерот использовал это открытие и превратил белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. По оценке Нобелевского комитета, эти исследования заложили основу нового направления в нейробиологии.

Оптогенетика – метод управления нервными сигналами с помощью света – позволяет изучать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге. По словам председателя комитета Пера Свенингссона, этот подход дает возможность картировать мозг с помощью методов, о которых раньше ученые могли только мечтать.

Метод быстро получил мировое распространение и значительно изменил представления исследователей о работе мозга. С помощью оптогенетики ученые смогли выявлять нейронные цепи, связанные с определенными воспоминаниями, чувствами и формами поведения, в том числе при неврологических и психических расстройствах.

Оптогенетику также изучают в клинической медицине. Исследователи используют этот метод в попытках восстановить зрение у людей с нарушениями зрения.

В Нобелевском комитете отметили, что новые исследования с применением оптогенетики помогают ученым приближаться к пониманию одной из главных загадок человечества – принципов работы человеческого мозга.