Нобелевскую премию по экономике присудили экс-главе ФРС и еще двум американским ученым

В этом году Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемую Нобелевской премией по экономике, «за исследование банков и финансовых кризисов» получили трое американских исследователей: Филипп Дибвиг, Дуглас Даймонд и бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке.

«Современные исследования проясняют, почему существуют банки, <...> и как их крах усугубляет финансовые кризисы. Основы этих исследований были заложены Беном Бернанке, Дугласом Даймондом и Филипом Дыбвигом в начале 1980-х годов», — сказано в заявлении Нобелевского комитета.

Бен Бернанке возглавлял Федеральную резервную систему Соединенных Штатов с 2006 по 2014 год. В 2009-м за свою работу по купированию последствий финансового кризиса 2007-2008 годов он оказался признан журналом Time человеком года.

Шведская королевская академия наук, комментируя присуждение Бернанке Нобелевской премии, заметила, что он изучил Великую депрессию 1930-х годов и доказал, что причиной глубины и длительности тогдашнего мирового кризиса был именно крах банков.

Двое других нобелиатов, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, являются соавторами модели Даймонда-Дибвига. Она объясняет феномен массового изъятия средств из банков. Наличие представлений об этом механизме поведения вкладчиков помогает снижать риски возникновения подобных кризисов.

Нобелевская премия по экономике в отличие от других номинаций не была создана по завещанию шведского бизнесмена и мецената Альфреда Нобеля. Ее учредил Шведский государственный банк в честь своего трехсотлетия. Премия вручается начиная с 1969 года, выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Награда выплачивается за счет средств, переданных Госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля. Ее размер идентичен размеру остальных премий (в 2022 году это 10 млн шведских крон).