Нобелевскую премию по экономике присудили экс-главе ФРС и еще двум американским ученым
В этом году Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемую Нобелевской премией по экономике, «за исследование банков и финансовых кризисов» получили трое американских исследователей: Филипп Дибвиг, Дуглас Даймонд и бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке.
«Современные исследования проясняют, почему существуют банки, <...> и как их крах усугубляет финансовые кризисы. Основы этих исследований были заложены Беном Бернанке, Дугласом Даймондом и Филипом Дыбвигом в начале 1980-х годов», — сказано в заявлении Нобелевского комитета.
Бен Бернанке возглавлял Федеральную резервную систему Соединенных Штатов с 2006 по 2014 год. В 2009-м за свою работу по купированию последствий финансового кризиса 2007-2008 годов он оказался признан журналом Time человеком года.
Шведская королевская академия наук, комментируя присуждение Бернанке Нобелевской премии, заметила, что он изучил Великую депрессию 1930-х годов и доказал, что причиной глубины и длительности тогдашнего мирового кризиса был именно крах банков.
Двое других нобелиатов, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, являются соавторами модели Даймонда-Дибвига. Она объясняет феномен массового изъятия средств из банков. Наличие представлений об этом механизме поведения вкладчиков помогает снижать риски возникновения подобных кризисов.