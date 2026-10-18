Нобелевский лауреат спрогнозировал исчезновение рынка труда из-за развития ИИ

Лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу предупредил, что развитие искусственного интеллекта по нынешнему сценарию может привести к исчезновению рынка труда в течение ближайших десяти лет. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.

По мнению экономиста, конечная цель индустрии ИИ – создание сверхинтеллекта, превосходящего человека по своим возможностям. Аджемоглу считает, что приближение к этой технологии поставит под угрозу не только занятость, но и демократию.

«Если мы хотя бы приблизимся к такому сверхинтеллекту, рынка труда больше не будет – останутся только рабочие, инженеры узкой специализации или предприниматели… Эта угроза не появится сегодня или завтра, но (может возникнуть) в ближайшие десять лет», – заявил он.

Аджемоглу призвал кардинально изменить подход к развитию искусственного интеллекта и ориентировать технологии прежде всего на потребности работников. По его словам, такой подход противоречит интересам представителей индустрии ИИ.