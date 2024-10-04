Нобелевский лауреат и легендарный Бондюг: менделеевцы отметили День культуры в Казани

Накануне в Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Менделеевского района.

Как рассказали в пресс-службе конкурса, на площади перед культурным центром «Сайдаш» гостей встречали показом уличного спектакля «Про крылья», подготовленного театральной лабораторией «Весь мир — театр!».

Участниками уличного спектакля стали активные жители Менделеевского района. Постановка затрагивает важные вопросы, которые стоят перед человечеством с момента зарождения жизни на Земле: выбор между созиданием и разрушением, любовью и ненавистью.

В фойе КЦ «Сайдаш» развернулись экспозиция Краеведческого музея, где прошла презентация туристических маршрутов Менделеевского района, а также выставка, посвященная международному литературно-театральному фестивалю «Пастернаковские чтения».

Период с октября 1916 по март 1917 года нобелевский лауреат по литературе Борис Пастернак прожил при Бондюжском химическом заводе Товарищества Ушкова (ныне — город Менделеевск), работая в заводской конторе.

В многочисленных письмах родителям и друзьям из Тихих Гор (так называлась заводская пристань, на которой находилась почтовая контора) будущий всемирно известный поэт красочно описывал все трудности и неожиданности, невзгоды и радости, с которыми ему пришлось столкнуться вдали от Москвы, среди «безлесых татарских деревень», в далеком «Манчестере» на Каме. В письмах Пастернак, в частности, писал: «...здесь так спокойно и ясно, что страшно просто! А Кама какая!»

Сейчас в здании заводской конторы расположен Краеведческий музей Менделеевского райна. При ремонте музея на чердаке дома были обнаружены уникальные документы, написанные рукой Пастернака. После реконструкции музея все эти документы будут выставлены на обозрение общественности.

По словам сотрудников музея, именно в Менделеевске Пастернак принял окончательное решение серьезно заняться писательством и именно здесь ему пришла идея написания романа «Доктор Живаго», который в 1958 году принес автору Нобелевскую премию по литературе. В одном из писем с берегов Камы Пастернак написал следующее: «Это первый год, что я решил серьезно начать учиться писать книги».

В Менделеевске второй год подряд проводится международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения». В его рамках была выпущена брошюра «Эскизы Бондюги», где ученики Детской школы искусств проиллюстрировали отрывки из писем Пастернака, которые он писал своим родным и друзьям из Бондюжского Завода.

Менделеевск также называют колыбелью химической промышленности Татарстана. Город, расположенный на правом берегу Камы и на реке Тойма, основан в 1868 году как поселок при Бондюжском химическом заводе купцов-промышленников Ушковых. С 1928 года он назывался «рабочий поселок Бондюжский Завод» (позднее — «Бондюжский»). В 1967 году переименован в город Менделеевск в честь Дмитрия Менделеева, работавшего некоторое время на предприятии. В состав города входят несколько бывших населенных пунктов: деревня Бондюга, поселок Ленино (деревня Камашево) и село Тихие Горы.

Помимо химической промышленности, в XIX-XX веках здесь выпускали известную на весь мир метлахскую плитку.

«Менделеевск связан с индустриальным наследием — химической промышленностью. В помощь к химическим заводам было создано керамическое производство посуды и настоящей метлахской плитки. Сюда приехал специалист из Германии Адольф Бетгер, именно под его руководством было организовано производство. Метлахская, или ушковская, плитка производилась вплоть до 1920-х годов. Ею вымощены полы во многих зданиях Прикамья — Удмуртии, Перми, Самаре. Метлахская плитка, произведенная в Менделеевске, украшает в том числе и знаменитый Дом Ушковой в Казани», — говорит научный сотрудник Краеведческого музея Менделеевска Мария Харитонова. Сегодня метлахская плитка стала прототипом дизайн-кода Менделеевского района.

Здесь же, в фойе КЦ «Сайдаш», развернулась выставка «Мотивы родного края» Николая и Ольги Фадеевых — семейной пары, основавших художественное отделение в Детской школе искусств Менделеевска, где сами же и преподают. Здесь же были представлены работы их учеников. А народный оркестр «Наигрыш» исполнил «Танец Сююмбике» из оперы Фарида Яруллина «Шурале».

Гости также погрузились в атмосферу совхоза «Бондюжский» 1960-х годов. Здесь развернулся буфет «Вперед, в прошлое!», а театр «Коммуна» готовился к смотру художественной самодеятельности. После того как в 1967 году совхоз «Бондюжский» отделили от Елабуги, он получил статус города и название Менделеевск.

Здесь же были организованы мастер-классы по каллиграфии, написанию шаржа, изготовлению поделок из глины, плетению кружева на коклюшках, вышивке, изготовлению удмуртского нагрудного украшения — монисто, прядению шерсти, ткачеству экоковриков. Кроме того, гости могли ознакомиться с блюдами татарской, русской, марийской, удмуртской и кряшенской кухни.

Закончились Дни культуры Менделеевского района концертом под названием «Культурные ценности — семейные ценности». Перед началом мероприятия гостей поприветствовала заместитель главы Менделеевского района Лейсан Галеева.

«Наш район уникален во всех смыслах, начиная с географического расположения, заканчивая богатыми недрами — полеми ископаемыми, нефтью, прославленными химическими заводами и своей целебной минеральной водой», — сказала она.

Галеева напомнила, что буквально на днях менделеевцы отметили 100-летие санатория «Ижминводы». Отметила она и знаменитый бондюжский характер — сплав стойкости, самоотверженности, любви и преданности своей родине, дух единства и взаимопомощи.

Дни культуры Менделеевского района посетил также депутат Госсовета РТ, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар, уроженец Менделеевского района Данис Шакиров. «Для каждого человека важно место, где он появился на свет. Менделеевский район славится своими людьми», — добавил он.

В ходе концертной программы зрителям были представлены номера в исполнении творческих коллективов Менделеевского района, в том числе и «Бондюжский вальс».

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.