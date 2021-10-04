«Нобелевская» неделя началась с вручения премии по медицине и физиологии в Швеции

Первая Нобелевская премия на этой неделе была вручена в Стокгольме специалистам в области медицины и физиологии, ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания, передает «Интерфакс».

На момент начала их исследований специалисты в области нейробиологии не могли объяснить, каким образом тепло, холод и прикосновения вызывают определенные импульсы и сигналы в нервной системе человека.

Лауреатов премии по медицине и физиологии выбирает Каролинский институт в Стокгольме, основанный в 1810 году.

В 2020 году Нобелевскую премию в этой области получили британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс за исследования вируса гепатита С, в результате которого ученым удалось выявить возбудитель этой болезни.

«Нобелевская неделя» продолжится вручением премии по физике 5 октября. 6 октября объявят лаурета по химии, а 7 октября станет известно имя лучшего исследователя в области литературы.

8 октября в Осло будет объявлен лауреат мира, а премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, вручат 11 октября.