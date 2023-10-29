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«Но ведь есть еще и русские»: Медведев отреагировал на шутку Маска об «угрозе» Ирана США
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на пост миллиардера Илона Маска в Х (бывшая соцсеть Twitter), в котором американский бизнесмен привел карту военных баз США рядом с Ираном и с иронией отметил «угрожающе близкое расположение» исламской республики.
«Иран хочет войны. Посмотрите, как близко они разместили свою страну к нашим военным базам», – было написано в публикации.
Медведев отреагировал с иронией, отметив, что Западу нужно помнить про Россию, которая по такой же логике «опасна для всего мира».
«Точно! Но ведь есть еще и русские, которые угрожают всему миру! Не забывайте!» – написал он.
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