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Руc Тат
Политика 29 октября 2023 21:21

«Но ведь есть еще и русские»: Медведев отреагировал на шутку Маска об «угрозе» Ирана США

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«Но ведь есть еще и русские»: Медведев отреагировал на шутку Маска об «угрозе» Ирана США
Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал на пост миллиардера Илона Маска в Х (бывшая соцсеть Twitter), в котором американский бизнесмен привел карту военных баз США рядом с Ираном и с иронией отметил «угрожающе близкое расположение» исламской республики.

«Иран хочет войны. Посмотрите, как близко они разместили свою страну к нашим военным базам», – было написано в публикации.

Медведев отреагировал с иронией, отметив, что Западу нужно помнить про Россию, которая по такой же логике «опасна для всего мира».

«Точно! Но ведь есть еще и русские, которые угрожают всему миру! Не забывайте!» – написал он.

#Дмитрий Медведев #Илон Маск
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