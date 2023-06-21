НКР присвоило ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило Страховому Дому ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом.

НКР рассматривает ВСК как компанию федерального масштаба: по итогам 2022 года ВСК занимал 5-е место по объёму страховых премий в сегменте non-life, а его доля увеличилась с 6,6% до 6,9%

Позиции ВСК во всех направлениях non-life, выделяемых НКР для анализа, – умеренно высокие. Компания занимает 4-е место по объему страховой премии в страховании от несчастного случая, автокаско, страховании имущества юридических и физических лиц, ОСАГО и в прочих видах страхования. В сегменте добровольного медицинского страхования ВСК занимает 6-ю позицию по величине страховой премии. Оценки географической диверсификации и доли контролируемых каналов продаж находятся на максимальных значениях.

Оценка риск-профиля складывается из высоких оценок инвестиционной политики и ликвидности активов. Достаточность капитала, определённая по методологии НКР, находится на умеренно высоком уровне.

По мнению агентства, эффективность операционной деятельности ВСК по итогам 2022 года была высокой. Рентабельность капитала (ROE) составила около 15%. НКР ожидает сохранения сопоставимого уровня в 2023 году.

Агентство отмечает, что система управления компании позволяет эффективно реализовывать стратегию развития, а бизнес-модель ВСК уже проходила полный экономический цикл и показала свою устойчивость. Менеджмент компании проводит сбалансированную андеррайтинговую политику, стратегическое планирование, корпоративное управление и управление рисками находятся на адекватных и сопоставимых с конкурентами уровнях.

«Высокая оценка бизнес-портфеля компании основана на положительных результатах планомерной работы менеджмента как в части изменения структуры страхового портфеля, так и в части сбалансированной андеррайтинговой и тарифной политики. Повышение операционной эффективности и адекватная структура активов являются безусловными приоритетами в работе компании,» – отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.