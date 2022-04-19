НКР присвоило Ак Барс Банку рейтинг ESG-III

Агентство НКР провело рейтинговую оценку и присвоило Ак Барс Банку ESG-рейтинг на уровне ESG-III, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.

Рейтинг состоит из трех блоков — E (Environmental, Окружающая среда), S (Social, Общество) и G (Governance, Корпоративное управление).

Оценка экологической компоненты ESG-рейтинга Ак Барс Банка основывается на высоких экологических стандартах операционной деятельности. Более 82% сотрудников банка подключены к электронному документообороту, что кардинально сокращает использование бумаги. Банк также планирует переход к принципиально новому формату офиса, где потребление бумаги будет сокращено до абсолютного минимума, что еще больше повлияет на сохранение окружающей среды, сообщает НКР.

Блок S, по оценке НКР, обусловлен высокими стандартами социальной защиты сотрудников, инвестициями в развитие человеческого капитала и благотворительной деятельностью. Отмечается, что сотрудникам Ак Барс Банка полагаются различные виды материальной помощи. Банк регулярно принимает участие в благотворительных социальных программах, включая поддержку ветеранов войн, детей и молодежи, оказание помощи тяжелобольным детям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Стратегические планы Ак Барс Банка предполагают развитие основных сегментов бизнеса с фокусом на розничное кредитование и транзакционный и гарантийный бизнес, а также на цифровизацию банка. Однако НКР обратил внимание на необходимость проработки системы оценки и мониторинга рисков в области устойчивого развития, поскольку развитие такой системы и соответствующих методологий способно оказать положительное влияние на оценку управленческой компоненты.

До конца 2022 года банк планирует внедрить ESG-скоринг как неотъемлемую часть кредитной оценки. Целевым ориентиром формирования зеленого портфеля банк ставит увеличение доли зеленых кредитов в части синдицирования по линии инвестиционного бизнеса до 10-15% от общего кредитного портфеля к 2025 году, сообщает НКР.

Полная версия пресс-релиза рейтингового агентства НКР опубликована по ссылке.