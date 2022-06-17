НКР повысило кредитный рейтинг Ак Барс Страхование до A-.ru со стабильным прогнозом

17 июня рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» с BBB.ru до A-.ru со стабильным прогнозом. Оценка бизнес-профиля компании Ак Барс Страхование определяется высокими показателями эффективности операционной деятельности.

Фактические результаты эффективности операционной деятельности в 2021 году оказались высокими, что привело к улучшению оценки эффективности и в совокупности с заметным укреплением риск-профиля (увеличение достаточности капитала и снижение рисков, связанных с инвестиционной политикой) обусловило повышение БОСК и кредитного рейтинга компании.

Около 98% бизнеса компании сосредоточены в Республике Татарстан. На региональном уровне позиции компании по объему страховой премии наиболее сильны в добровольном страховании гражданской ответственности (1-е место), страхования от несчастного случая и страхования имущества физических лиц (2-е), страхования прочего имущества юридических лиц (5-е). По объему страховых выплат в Татарстане Ак Барс Страхование в 2021 году занимало 2-е место в сегментах страхования имущества физических и юридических лиц и 3-е место в сегменте страхования от несчастного случая.

НКР отмечает наличие у компании собственной агентской сети, которая позволяет ей конкурировать с крупными федеральными компаниями в сегменте страхования имущества физических лиц на региональном рынке Татарстана.

После вступления в силу новых регуляторных требований к достаточности капитала страховщиков в 2021 году менеджмент и участники компании Ак Барс Страхование переформатировали структуру её активов, тем самым укрепив риск-профиль.

Оценка риск-профиля обусловлена высокой достаточностью капитала по итогам 2021 года, низким уровнем риска, связанного с инвестиционной политикой, высокой ликвидностью активов, покрывающих краткосрочные (до 1 года) обязательства компании.

По итогам 2021 года отношение скорректированного капитала к величине потенциальных рисков составляет 2,03, что соответствует высокой оценке согласно методологии НКР.

«Повышение кредитного рейтинга – результат последовательной реализации утверждённой в компании стратегии развития. Мы многое изменили и продолжаем менять в процессах и подходах. Для нас очень важны доверие наших клиентов и партнёров!» – отметил Генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Рустем Исмагилов.

Услуги предоставляются ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019