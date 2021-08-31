НКО Татарстана поборются за гранты на сумму 35 млн рублей

С 1 сентября в Татарстане стартует прием заявок на конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Татарстана на общую сумму 35 млн рублей. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«35 млн рублей выделены по поручению Президента РТ по инициативе партии „Единая Россия“. Конкурс реализуем с 2014 года. С 2017 года внесены изменения в конкурс, очередные изменения произошли в этом году. Впервые подача документов на конкурс будет проходить в электронной форме, теперь никаких бумаг. Требования о проведении конкурса размещены на сайте Минэкономики РТ», — рассказал замминистра.

Конкурс проходит по двум основным направлениям: развитие институтов гражданского общества и создание условий для повышения качества жизни. Заявки по 12 номинациям принимаются до 30 сентября 2021 года.

Каждая некоммерческая организация может подать лишь одну заявку. Согласно условиям конкурса, срок реализации проекта не должен превышать 12 месяцев. Заявки на конкурс подаются на сайте грантытатарстана.рф.