НКО Татарстана поборются за гранты на сумму 106 млн рублей

С 15 июля в Республике Татарстан начнется прием заявок на конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий из республиканского и федерального бюджетов на общую сумму 106 млн рублей. Об этом сообщила сегодня председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Этот год совершенно особенный: благодаря указу Президента РТ [Рустама Минниханова] конкурс грантов проводится в новом формате. Конкурсы ранее проводились различными ведомствами, однако в этом году было принято решение объединить все средства в единый конкурс. В этом году удалось консолидировать средства из бюджета республики в размере 53 млн рублей и получить такую же сумму из федерального бюджета», — рассказала председатель Общественной палаты РТ.

Конкурс проходит по двадцати направлениям, среди которых — социальное обслуживание, поддержка семьи, сохранение исторической памяти, поддержка проектов в области культуры, социальная поддержка и защита граждан. Все заявки принимаются в электронной форме.

В этом году впервые конкурс охватывает несколько категорий грантов: до 500 тыс. рублей предоставляется новым участникам, до 1 млн рублей и выше — участникам с опытом реализации проектной деятельности.

За консультативной помощью участники конкурса могут обратиться в муниципальные ресурсные центры, которые расположены в районах и городах Татарстана. Всего таких центров в республике насчитывается шесть.

«Муниципальные ресурсные центры расположены в Набережных Челнах, Альметьевске, Кукморе, Чистополе, Буинске и Казани. Центры помогут сформировать проект правильно. Помощь предоставляется бесплатно», — подчеркнул заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

Срок приема заявок — 45 дней. Заявки на конкурс следует подавать на сайте грантытатарстана.рф.