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НКО Татарстана могут подавать отчетность в Минюст в электронном виде
Заработал специальный портал для некоммерческих организаций. Воспользовавшись сервисом, они могут подать отчетность в Министерство юстиции России в электронном виде, напомнили в Управлении Минюста РФ по Татарстану.
Тестирование платформы проводилось с первого квартала 2024 года, а сейчас ей могут воспользоваться все некоммерческие организации. Кроме того, зарегистрированным НКО доступны личные кабинеты.
С нового года организации могут размещать на портале текущие редакции своих уставов в рамках исполнения требований профильного законодательства, сведения о мероприятиях, программах и поступающих пожертвованиях.
Для подачи отчета НКО необходимо заполнить унифицированную форму в личном кабинете. Войти в него можно через учетную запись на портале «Госуслуги».
Удобство этого варианта также обеспечивают предзаполненные формы — в них автоматически вносится информация, которая есть в распоряжении Министерства юстиции. Кроме того, упрощает процесс подстройка формы под организацию и всплывающие рекомендации по сведениям, которые предстоит внести пользователю.
Ссылка на портал — nco.minjust.gov.ru.
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