НКО Татарстана могут подавать отчетность в Минюст в электронном виде

Заработал специальный портал для некоммерческих организаций. Воспользовавшись сервисом, они могут подать отчетность в Министерство юстиции России в электронном виде, напомнили в Управлении Минюста РФ по Татарстану.

Тестирование платформы проводилось с первого квартала 2024 года, а сейчас ей могут воспользоваться все некоммерческие организации. Кроме того, зарегистрированным НКО доступны личные кабинеты.

С нового года организации могут размещать на портале текущие редакции своих уставов в рамках исполнения требований профильного законодательства, сведения о мероприятиях, программах и поступающих пожертвованиях.

Для подачи отчета НКО необходимо заполнить унифицированную форму в личном кабинете. Войти в него можно через учетную запись на портале «Госуслуги».

Удобство этого варианта также обеспечивают предзаполненные формы — в них автоматически вносится информация, которая есть в распоряжении Министерства юстиции. Кроме того, упрощает процесс подстройка формы под организацию и всплывающие рекомендации по сведениям, которые предстоит внести пользователю.

Ссылка на портал — nco.minjust.gov.ru.