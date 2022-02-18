«НКО – партнеры государства»: кто и как помогает уязвимым группам населения Татарстана

В Общественной палате Татарстана прошел круглый стол на тему «Роль некоммерческих организаций в сфере профилактики социально-значимых заболеваний среди уязвимых групп населения», во время которого представители «Центра гигиенического обучения населения» поделились итогами работы образовательной площадки для сотрудников и активистов НКО и инициативных групп из разных регионов страны.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«За два с половиной года мы провели шесть образовательных семинаров, в которых приняли участие 74 человека из 38 регионов России. Мы, конечно, благодарны за такой интерес. В то же время мы понимаем, что это вызвано тем, что у нашего центра гигиенического обучения населения действительно есть чему поучиться. В республике есть интересные практики, которые мы масштабируем в целом по стране», – поделилась Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Для того, чтобы принять участие в круглом столе, представители некоторых НКО приехали из других городов России. Во время обучения они смогли познакомиться с опытом работы Татарстана в части эффективного внедрения комплексных программ профилактики социально-значимых заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркомания, ИППП, гепатиты В и С, путем сотрудничества с некоммерческими организациями и мультидисциплинарного взаимодействия с государственными органами.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«В Республике Татарстан работа НКО в сфере профилактики социально-значимых заболеваний поставлена на профессиональный уровень и это очень ценно. У нас в целом идет очень большая поддержка со стороны Правительства и Президента республики во всех сферах», – отметила начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров РТ Гузель Шакирова.

Как рассказала директор «ЦГОН» Лилия Таишева, на сегодняшний день в республике устойчиво работает сеть консультационных пунктов и медико-социального патронажа в пяти городах. За 2021 год центр помог почти 9 тысячам человек и оказал порядка 30 тысяч профилактических услуг.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«НКО являются партнерами государства в решении важнейших вопросов. Правительство Татарстана оказывает содействие становлению практики общественного контроля. В республике накоплен значительный опыт государственной поддержки развитию некоммерческого сектора. Создан республиканский реестр социально ориентированных НКО», – рассказала Таишева.

Отметим, что участие в круглом столе приняли также и представители Роспотребнадзора по РТ и УФСИН по РТ. Сотрудники ведомств поделились, что они в своей работе также активно сотрудничают с представителями некоммерческих организаций для решения вопросов, касающихся помощи представителям незащищенных слоев населения и благодаря совместной работе смогли добиться больших результатов.