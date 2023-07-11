НКНХ завершил монтаж первой партии оборудования на строящемся производстве гексена

«Нижнекамскнефтехим» смонтировал первую партию технологического оборудования на строящемся производстве гексена, сообщила пресс-служба предприятия.

Всего установлено 25 единиц оборудования, три из которых относятся к крупногабаритным: две емкости хранения товарного гексена массой по 18,5 тонны каждая и емкость весом 54 тонны. Оборудование изготовлено в Нижегородской области.

«На данный момент общий прогресс по проекту составляет – 31%. Мы в полном объеме завершили свайные работы, подготовили все фундаменты под монтаж тяжеловесного, негабаритного оборудования. Осуществляется монтаж основных металлоконструкций и укрупнительная сборка технологических трубопроводов», – отметил руководитель проекта строительства установки гексена Станислав Марьин.

Проект на 90% будет укомплектован оборудованием российского производства. В ближайшее время ожидается доставка еще 6 единиц крупногабаритного оборудования, в том числе с использованием речной логистики. Для транспортировки тяжеловесного оборудования и передвижения автотрала подготовлены специальные маршруты.

Производство планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Целевая мощность установки – 50 тыс. тонн в год. Новое производство на «Нижнекамскнефтехиме» встроится в цепочку этиленопотребления – в качестве сырья планируется использовать этилен со строящегося комплекса ЭП-600.

Гексен применятся для производства базовых полимеров – полиэтилена низкой и высокой плотности. Также гексен используется в получении ряда пластификаторов для ПВХ (фталаты, адипинаты), при производстве компонентов синтетических смазочных материалов, в частности для авиадвигателей. Запуск производства обеспечит собственные потребности компании с учетом будущих проектов, а также потребности других предприятий в России.

Новая продукция будет выпускаться на базе технологии, разработанной R&D-центрами СИБУРа – НИОСТ и «СИБУР ПолиЛаб». Управление проектированием и поставку оборудования ведет НИПИГАЗ.

Строительство производства гексена ведется на территории выведенной из эксплуатации и демонтированной установки окиси этилена.

В настоящее время формируется операционный блок установки. Его численность составит 108 человек.