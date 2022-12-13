НКНХ запустит резервные мощности, чтобы поддержать объем выпуска каучуков после пожара

Нижнекамскнефтехим готовится задействовать резервные мощности по выпуску синтетических изопренов каучуков (СКИ), чтобы восполнить объемы производства, остановленного после пожара на предприятии, сообщил журналистам главный инженер компании Ирек Аглямов.

Он напомнил, что возгорание произошло накануне на объекте площадью 5,7 тыс. кв. метров, при этом частично обрушилась легкая кровля. По данным источника «Татар-информа», всего пострадало около 2,5 тыс. кв. метров, то есть менее половины цеха.

Аглямов отметил, что благодаря действиям МЧС возгорание было локализовано в довольно короткие сроки и огонь не перешел на другие здания. На объекте в момент возгорания было 72 человека, все они оперативно покинули рабочие места, никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

В настоящее время работа производственного цеха, где произошло возгорание, приостановлена. «Сейчас ведутся работы по подготовке к его восстановлению. Также рассматривается схема выпуска продукции на другом производстве за счет задействования резервных мощностей», – сказал Аглямов.

Он подчеркнул, что перебоев в отгрузке продукции потребителям не будет: ее достаточно на складах. По его словам, в России еще два предприятия производят СКИ, поэтому с учетом задействования резерва, рынок не должен почувствовать остановку части производства на НКНХ.