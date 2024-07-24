НКНХ запустил 200 тысяч мальков стерляди в Каму и провел экоурок с популярным блогером

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамское предприятие СИБУРа провело экологическую акцию — в реку Кама в рамках соглашения с Росприроднадзором выпустили 200 тысяч мальков стерляди, а также провели большой экоурок по сохранению водных ресурсов с популярным блогером Жорой Каваносяном. Двухмесячную молодь рыбы доставили в Республику Татарстан из Адыгеи с помощью специального транспорта. В большое плавание первыми рыбу запустили дети сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и ученики школы из с. Бетьки.

Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«Сегодня мы вместе с детьми проводим яркое и радостное мероприятие — выпускаем мальков. Это одно из масштабных природоохранных мероприятий, которое проходит в рамках соглашения с Росприроднадзором. За три года мы выпустили в Каму уже 600 тысяч молоди рыбы. Помимо этого, мы проводим крупные технические мероприятия. К ним можно отнести третий этап модернизации биологических очистных сооружений и реконструкцию полигона промышленных отходов и другие».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Стерлядь волжской популяции входит в Красные книги России и Татарстана. Место для выпуска рыбы определило Росрыболовство. В селе Бетьки Тукаевского района хорошая кормовая база и практически отсутствуют хищники, что поспособствует быстрой приживаемости мальков в этом районе.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Надежда Абрамова, государственный инспектор Волжско-камского управления Росприроднадзора:

«„Нижнекамскнефтехим“ проводит очень полезную акцию. Стерлядь участвует в очищении воды, поддерживает растительный мир в реке. Сохранение стерляди — это не только вопрос сохранения вида, но и в целом биоразнообразия, экологической устойчивости водных экосистем».

Акция по выпуску рыбы стала замечательным праздником, на котором можно было не только выпустить рыбу, но и принять участие в большом экоуроке по сохранению водных ресурсов от популярного экоблогера Жоры Каваносяна.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Жора Каваносян, экоблогер:

«Я поучаствовал во всех видах волонтерства, которые есть в нашей стране. У меня на канале есть 22 видеоролика, которые посвящены экологическому мониторингу, тушению лесных пожаров и другим активностям. Но про зарыбление ничего нет, поэтому я с удовольствием согласился принять участие в этой акции. 200 тысяч мальков выпускают сегодня, за пять лет — миллион. И уже есть обратная связь. Росрыболовство говорит, что от 60 до 80% стерляди в этом районе это уже рыба, которая попала в акваторию реки в виде малька. Такие точечные вещи, как геоинженеринг, сегодня происходят под надзором ученых. Так и должно быть».

Самира Ткачева, участник экологической акции по выпуску рыбы:

«Рыбки очень красивые, подвижные и смешные. Мне также понравился экоурок с блогером. Я тоже стараюсь сохранить природу, дома бережно использую воду, сортирую пластик, чтобы сдать на переработку».

Всем детям на память об акции подарили игрушки-антистрессы в форме рыб.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Благотворительный вклад в восстановление популяции стерляди «Нижнекамскнефтехим» вносит уже третий год. Восполнение водных биоресурсов — одно из масштабных природоохранных мероприятий в рамках соглашения НКНХ с Росприроднадзором, которое было подписано в 2022 году, на сумму 6,8 млрд руб. За 3 года предприятие выпустило уже 600 тысяч молоди рыбы. В течение пяти лет планируется выпустить 1 миллион мальков стерляди. Также в рамках соглашения запланирована высадка деревьев, реконструкция полигона захоронения промышленных отходов, третий этап модернизации биологических очистных сооружений, строительство экологических объектов на новом этиленовом комплексе и многое другое. Главная цель этих мероприятий — сохранить природу для будущих поколений.