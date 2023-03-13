НКНХ взыскал с турецкой Gemont $3,7 млн займа, взятого на зарплату рабочим

Арбитражный суд РТ вынес решение по иску «Нижнекамскнефтехима» к турецкой Gemont.

НКНХ требовал перечислить 2,9 млн долларов США долга и свыше 272 тыс. долларов процентов, а также 1,5 млн долларов неустойки с последующим начислением по дату фактического исполнения.

Согласно материалам дела, 20 июля 2022 года между истцом и ответчиком был подписан договор займа на сумму не более 4,2 млн долларов США со сроком возврата до 30 сентября 2022 года и оплатой процентов за пользование займом в размере 15% годовых. Эти средства иностранной строительной компании понадобились для выплаты заработной платы работникам российской дочки – ООО «Гемонт». Ее представитель в суде отрицала заключение договора займа.

Довод ответчика о том, что в дату подписания договора гендиректор Gemont Садык Акман отсутствовал в России, суд отклонил. Не принял он и ссылку на то, что Акман, как гражданин Турции, не знает русский язык. «Поскольку факт заключения договора займа не оспорен ни одной из сторон, суд признает его действительным, заключенным в соответствии с требованиями законодательства», – говорится в решении. Кроме того, Арбитражный суд РТ учел то обстоятельство, что Садык Акман также является учредителем нескольких российских юридических лиц, чьи документы составлены на русском языке.

В результате арбитраж исковые требования удовлетворил частично. Он постановил взыскать с Gemont в пользу НКНХ 2,9 млн долларов долга, свыше 272 тыс. долларов процентов, 487,9 тыс. долларов неустойки – по курсу Банка России на день исполнения обязательств, а также 20 тыс. рублей расходов по госпошлине. В совокупности сумма составила $3,7 млн.

В удовлетворении оставшейся части исковых требований было отказано. При этом проценты на займ будут начисляться с 10 марта 2023 года, когда было вынесено решение, по день фактического исполнения обязательств ответчиком, как и неустойки, исходя из 0,1% за каждый день просрочки. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.