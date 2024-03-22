НКНХ в 2023 году увеличил прибыль от продаж и налоги в бюджет Татарстана

«Нижнекамскнефтехим» в 2023 году увеличил валовую прибыль на 8,7%. Налоговые отчисления в республиканский и федеральный бюджет по сравнению с 2022 годом возросли более чем на 37%. Таковы данные бухгалтерской отчетности предприятия по РСБУ за 2023 год.

Согласно отчета, валовая прибыль НКНХ увеличилась на 8,7%, до 74,6 млрд рублей на фоне снижения себестоимости продаж. Прибыль от продаж возросла на 10,7%, до 57 млрд рублей.

«Несмотря на комплекс факторов, которые негативно влияют как на выручку, так и на расходы предприятия: волатильность курсов валют и котировок, внешние ограничения по спецхимии, рынкам сбыта готовой продукции, рост логистических затрат, “Нижнекамскнефтехим” не просто сохранил прибыль от продаж, а увеличил ее по сравнению с 2022 годом. Это, в том числе, позволило увеличить налоговые отчисления в республиканский и федеральный бюджеты более чем на 37%. Таким образом, в 2023 году налоговые отчисления в республиканский бюджет достигли исторического максимума в 13,6 млрд рублей», – отметил представитель предприятия.