НКНХ проверил состояние атмосферного воздуха в третьем квартале 2023 года

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Атмосферный воздух на территории «Нижнекмскнефтехима» соответствует нормам — превышений ПДК в третьем квартале 2023 года по контролируемым веществам не выявлено. Такие результаты показали итоги мониторинга качества атмосферного воздуха, проведенные специалистами независимых лабораторий и лаборатории экологического контроля НКНХ. Предприятие выпускает продукцию в непрерывном режиме, и контроль воздействия на окружающую среду также происходит без перерывов и выходных. С июля по сентябрь 2023 года выполнены 5711 исследований.

На «Нижнекамскнефтехиме» контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется с помощью 5 стационарных постов. Они работают в автоматическом режиме — анализ проводится каждые 20 минут. Шестой пост системы мониторинга передвижной — мобильная лаборатория, она оборудована автоматическими газоанализаторами, проводит замеры по графику, а также в периоды смены режима работы производств. Экологический срез ведется на 12 точках контроля по 19 ключевым показателям, в том числе в пределах и на границах санитарно-защитной зоны предприятия, при наступлении неблагоприятных метеоусловий.

Газоанализаторы настроены на уровень предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов и других химических веществ. Во всех случаях превышения ПДК по контролируемым веществам не выявлены. Результаты анализов передаются автоматически в систему экологического мониторинга министерства экологии и в надзорные органы.

Информация с результатами мониторинга окружающей среды размещается также на официальном сайте «Нижнекамскнефтехима» в разделе «Экомониторинг». На странице приводятся средние показатели замеров атмосферного воздуха по контролируемым веществам еженедельно и соотношение содержания веществ в воздухе относительно уровня предельно-допустимой концентрации (ПДК). Кроме того, данные по экомониторингу публикуются на видеостене в Парке нефтехимиков и на видеоэкране у административного здания «Нижнекамскнефтехима».

За последние 10 лет Нижнекамскнефтехим на 22% снизил выбросы в атмосферу. Более чем на 70% за последние 5 лет снизилось количество отходов, размещаемых на собственном полигоне. Более 65% образующихся отходов передается на утилизацию. Предприятие заботится о водных ресурсах: для обеспечения эффективной очистки сточных вод модернизированы БОС, за 10 лет на 19% снизилось потребление свежей речной воды для нужд предприятия, на 14% снизился сброс сточных вод.