НКНХ объявил конкурс на лучший эскиз будущего мурала на фасаде дома в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамское предприятие СИБУРа приглашает всех желающих горожан принять участие в конкурсе эскизов муралов. Авторов трех лучших работ, которые выберут сами горожане, ждут денежные призы. Работа победителя будет доработана профессиональными художниками и украсит фасад дома по адресу: пр. Химиков, 82А. Прием заявок продлится по 21 августа 2023 года. Общий призовой фонд конкурса — 150 тысяч рублей.

В одном эскизе участники могут отразить одну или несколько предложенных тем на выбор:

уникальная история Нижнекамска: от первостроителей и первых работников химкомбината до молодого поколения нижнекамцев, пишущего новые страницы истории города;

ценность труда и вклад нижнекамцев во всероссийском масштабе: результаты деятельности нефтехимиков являются платформой для развития многих важных для общества отраслей — медицины, машиностроения, авиастроения, легкой промышленности, строительства и других, а также делают ежедневную жизнь современного человека комфортной, безопасной, открывают новые возможности для развития;

природа родного края и забота об экологии: гармоничное сосуществование природы и человека, вклад жителей города в охрану окружающей среды, развитие культуры ответственного потребления.

Эскиз может быть выполнен в любой технике рисования как вручную (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и прочее), так и при помощи графических программ (Photoshop, Illustrator и прочие).

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету, нарисовать эскиз в шаблоне и прислать на почту inform@nknh.sibur.ru. Подробные условия участия — в положении. Победители конкурса будут определены в рамках открытого голосования в официальном сообществе исполнительного комитета Нижнекамска , на которое будут вынесены лучшие работы участников конкурса.

Проект продолжает совместные инициативы компании и администрации города, направленные на преобразование городской среды Нижнекамска с помощью современного искусства и стрит-арта, развитие активных местных сообществ, заинтересованных в творческой реализации и благоустройстве родного города. Мурал на основе лучшего эскиза от горожан станет частью серии объектов стрит-арта, которые будут созданы при участии профессиональных художников и появятся в городе в этом и следующем году.

«Город должен меняться: с каждым днем становиться динамичнее, комфортнее, красивее, ярче. Настенная живопись, которая украсит дома Нижнекамска, станет ярким продолжением трансформации городского пространства. Замечательно, что в этой трансформации примут участие сами нижнекамцы, предложив свои идеи и выбрав лучшие из предложенных. Отрадно, что СИБУР улучшает не только условия труда для своих работников — наших жителей, но и помогает городу становиться лучше», — отметил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Помимо этого СИБУР запустил в Нижнекамске цикл «Нефтехимические маршруты» — тематическое оформление трамваев — Лемаевский, Бызовский, Менделеевский — которое знакомит пассажиров с ключевыми фигурами, повлиявшими на развитие нефтехимии и становление города. Узнать больше о выдающихся химиках Татарстана, скачать аудиогид по знаковым с точки зрения развития нефтехимии местам в Нижнекамске и Казани, пройти тематический квиз также можно с помощью проекта СИБУРа «Между нами химия».