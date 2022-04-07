НКНХ рассчитывает на гибкость со стороны поставщиков сырья в текущих условиях

«Нижнекамскнефтехим» не планирует остановку производств, перераспределяет рынки сбыта и развивает новые логистические каналы для реализации продукции предприятия, сообщила пресс-служба компании.

При этом с конца февраля предприятие действует в условиях беспрецедентных торговых и логистических ограничений.

«Это уже привело к фактическому снижению экспорта на европейский рынок, где реализовывалась существенная часть продукции НКНХ, в том числе к вынужденной приостановке исполнения контрактов с отдельными потребителями. Продолжающееся накопление остатков сырья и готовой продукции на складах создает высокий риск как минимум частичной разгрузки производств», – отметили в компании.

Также для определения справедливого баланса интересов и в соответствии с рекомендациями ФАС, НКНХ ведет переговоры с поставщиками о дополнительной гибкости в объемах поставки и сохранении цен на сырье на уровне, предшествующем февралю этого года.

«Большинство поставщиков поддержали эти предложения, что позволяет предприятию соответствующим образом приоретизировать источники поставок сырья. Рассчитываем, что с ТАИФ-НК также будут достигнуты взаимоприемлемые условия сотрудничества», – сообщили НКНХ.