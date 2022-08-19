НКНХ и Казаньоргсинтез очистят от неиспользуемых промобъектов

Территория «Нижнекамскнефтехима» будет расчищена от выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования, говорится в корпоративной газете «Нефтехимик».

Под демонтаж пойдет все, «что устарело и уже не используется».

«Больше не нужно будет проводить экспертизу промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений. На освободившихся площадях сможем построить новые производства либо модернизировать близлежащие действующие. Разгрузятся технологические эстакады», – цитирует газета руководителя проектов НКНХ Ильназа Сибгатуллина.

На НКНХ под разбор пойдет 41 здание и сооружение, и 2554 технических устройств. Специалисты уже приступили к демонтажу законсервированной в 2016 году установки по производству окиси этилена на заводе олигомеров и гликолей НКНХ. Сама установка работала там с 1980 года, но с 2010-го простаивала, поскольку сама технология к тому времени устарела.

Такую же работу, по данным «Нефтехимика», планируется провести на «Казаньоргсинтезе». Оба предприятия входят в холдинг СИБУР.