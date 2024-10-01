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НКА таджиков РТ отправила внедорожник бойцам на СВО
В Казани перед Домом Дружбы народов подарили автомобиль «Нива» бойцу из Татарстана, который специально приехал с Бахмутского направления, чтобы перегнать машину в СВО.
«Это очередная помощь для наших ребят. До этого мы несколько раз отправляли продукты первой необходимости и тёплую одежду. Мы будем и дальше собирать помощь для наших бойцов СВО», — рассказал председатель национально-культурной автономии таджиков РТ Сабриддин Тоиров.
Внедорожник был выкуплен и отремонтирован при помощи национально-культурного объединения таджиков РТ.
«Весь народ республики сплотился во имя нашей победы. Мы выражаем слова признательности нашим неравнодушным гражданам, которые оказывают всестороннюю поддержку», – отметил депутат Госсовета РТ Ренат Валиуллин.
Таджикская автономия обратилась в республиканское движение «Ярдәм янәшә», чтобы узнать, какая помощь требуется.
«Татарстан многонациональная республика, в нашем народе заложено помогать близкому, люди отзывчивы. Огромное спасибо нашим друзьям – таджикской национально-культурной автономии, такие дела ускоряют нашу победу!», — сказал руководитель регионального Исполкома «Народного Фронта» в Татарстане Ринат Фазылов.
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