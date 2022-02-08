Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию по ситуации вокруг Украины

Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, в которой выражается «обеспокоенность относительно ситуации вокруг Украины и солидарность украинскому народу». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство Киодо.

Отмечается, что документ был принят большинством голосов депутатов от правящей и оппозиционных партий.

Кабмин Японии ранее не раз выражал озабоченность ситуацией вокруг Украины. При этом официальные представители Правительства, в частности, министр иностранных дел Есимаса Хаяси и генсек Кабмина Хирокадзу Мацуно неоднократно заявляли, что вопрос о каких-либо конкретных мерах против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины гипотетический и не комментируется.

В последнее время Киев и страны Запада постоянно заявляют о якобы усилении «агрессивных действий» со стороны России у украинских границ. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что страна перемещает войска в пределах своей территории, и подчеркивал, что это никого не должно волновать.

На итоговой конференции Президент России Владимир Путин заявил, что о планах российского «вторжения» на Украину говорится с 2020 года. Тем не менее этого до сих пор не произошло. К тому же страна не раз подчеркивала, что никаких планов нападения у нее нет и не может быть.