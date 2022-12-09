Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет 2023 года объемом 858 млрд долларов

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом 858 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты

Документ поддержали 350 конгрессменов, 80 высказались против. Ранее его одобрили комитеты обеих палат по делам вооруженных сил. Теперь проект бюджета окажется вынесен на голосование в Сенате, затем его должен будет подписать Президент США Джо Байден. Сенат рассмотрит проект на следующей неделе, отмечает издание Defense News.

Инициатива предполагает выделение 317,3 млрд долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание, 174,5 млрд — на содержание военного персонала, 161,3 млрд — на военные закупки, 138,6 млрд — на исследования и разработки, 30,5 млрд — на деятельность в области атомной энергии, 16,5 млрд — на военное строительство и семейное жилье.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение 6 млрд долларов на «сдерживание» России в Европе и дополнительных 800 млн долларов на помощь Украине, продление на пять лет запрета на сотрудничество США с РФ в военной сфере. Также он требует добиваться исключения России из международных организаций, включая «Большую двадцатку».

Запланировано введение вторичных санкций против лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях» с российским золотом, включая золото из резервов Центрального банка РФ, находящееся за пределами страны. Запрет на обмен с Россией информацией, касающейся систем противоракетной обороны, становится постоянным.

Помимо этого, документ включает выделение 11,5 млрд долларов на сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В течение пяти лет еще 10 млрд может быть выделено на финансирование продаж оружия и военной техники Тайваню, а также на иную оборонную помощь острову.

РБК замечает, что объем проекта оборонного бюджета превышает показатель 2022 года почти на 90 млрд долларов, а 2021-го — на 110 млрд (соответствующие военные бюджеты США равнялись 770 млрд и примерно 740,5 млрд долларов соответственно). При этом он на 45 млрд долларов больше того, что запросил Белый дом в начале текущего года.