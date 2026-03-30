Нижний Новгород станет одной из площадок марафона «Знание.Первые»

Нижний Новгород станет одним из десяти городов страны, где пройдут мероприятия марафона «Знание.Первые», посвященного Году единства народов России. Таковы результаты конкурса регионов на право принять весенний марафон Российского общества «Знание», сообщает издание «Время Н».

«Нижний Новгород исторически – колыбель российского единства. В эпоху Смуты <...> именно на нижегородской земле началось возрождение российского государства. Традиции добрососедства и единства разных народов здесь складывались веками», – заявил глава региона Глеб Никитин.

По оценке губернатора, и сейчас Нижегородская область остается одним из самых богатых в культурном отношении регионов России, примером добрососедства и уважительного диалога различных культур и религий. Здесь рядом друг с другом живут представители более 120 народов и этнических групп.

Марафон состоится с 28 по 30 апреля, в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ, который будет отмечаться в России впервые. Центральной площадкой станет Москва, и в этот же день программа развернутся в Твери, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, Барнауле, Якутске и Нарьян-Маре, а также в Донецкой народной республике. Позднее, 30 апреля, к марафону присоединится Астрахань.

«Более 17 тыс. участников встретятся с государственными деятелями, учеными, Героями России, представителями культурной сферы, спортсменами, чтобы в формате открытого диалога поговорить о нашем общем наследии и традициях народов России», – отметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

На площадках в регионах России соберутся школьники, студенты, молодые специалисты – представители разных народов страны, в том числе коренных малочисленных народов. Центральную площадку в столице РФ посетят более 10 тыс. молодых людей. Более 100 лекторов расскажут о вкладе разных народов в развитие страны и перспективах сотрудничества.

Онлайн-трансляции выступлений и контент, подготовленный за три дня программы, по традиции представят на сайте общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации в социальной сети «ВКонтакте». Для очного участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте марафона до 14 апреля.