Нижний Новгород претендует на звание «Семейной столицы России» во Всероссийском конкурсе. В город прибыли эксперты конкурса, сообщает «Время Н».

«Вместе с организатором Ольгой Максимкиной, министром социального развития и семейной политики региона Игорем Седых и почетными гостями обсудили ключевые направления поддержки семей в нашем городе», – рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам Шалабаева, одним из приоритетов городской политики остается благополучие жителей, прежде всего семей с детьми. В последние годы в Нижнем Новгороде построили 23 детских сада и 16 школ, а также благоустроили десятки общественных пространств, в том числе городские парки.

Для детей в городе продолжает работать молочная кухня. Родители могут воспользоваться десятками видов социальных выплат, в том числе предназначенных для многодетных и нуждающихся семей.

«Нижний Новгород развивает загородные базы для отдыха детей, создал не имеющую аналогов экосистему из центров военно-патриотического воспитания и лагеря „Хочу стать десантником“, которые бьют все рекорды посещаемости. В городе ведется работа по созданию модельных библиотек, детских центров, учреждений допобразования, обновлению спортивной инфраструктуры буквально по соседству с домом», – уточнил Юрий Шалабаев.

Экспертная комиссия проведет в Нижнем Новгороде два дня. За это время специалисты оценят десятки городских и региональных объектов и практик, связанных с поддержкой семей.