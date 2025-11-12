Нижний Новгород и Казань в новогодние праздники свяжут дополнительные поезда

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В преддверии новогодних праздников будут назначены дополнительные рейсы поезда №51/52, который связывает Нижний Новгород с Казанью и Ижевском, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Составы, связывающие Нижний Новгород, Казань и Ижевск, всегда пользуются популярностью у пассажиров. В период новогодних праздничных дней спрос традиционно увеличивается», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Из Нижнего Новгорода поезд отправится 25, 27 и 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 8 и 10 января в 22.01 и прибудет на следующий день в Казань в 5.54, в Ижевск – в 12.08 по местному времени.

В обратном направлении, из Ижевска, он отправится 26, 28 и 30 декабря, 1, 2, 4, 6, 8, 9 и 11 января в 18.40. В столицу Татарстана прибудет в тот же день в 22.48, а в Нижний Новгород – на следующий день в 7.46 по местному времени.

В пути следования предусмотрены также остановки в Арзамасе, Сергаче, Канаше, Агрызе.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. В ряде купейных вагонов есть места для пассажиров с детьми, а в одном из вагонов есть купе для маломобильного пассажира и его сопровождающего.