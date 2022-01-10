Нижнекамск получит 1,5 млрд рублей на ремонт трех дорог в 2022 году

В наступившем году Нижнекамску из разных уровней бюджета будет выделено 1,5 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Мы пока планируем закончить ремонт Вокзальной, Корабельной, Строителей. На эти три улицы нам нужно порядка 1,5 млрд рублей, чтобы их сделать со всеми примыкающими дорогами со всем освещением и инфраструктурой», — сказал Муллин.

Руководитель отметил, что благодаря национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» Нижнекамск ежегодно получает 480 млн рублей, что позволяет проводить ремонт основных магистралей.

Однако полностью обновить дорожную сеть города не получается, недоремонт уличной дорожной сети составляет около 15 млрд рублей.

Поэтому на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Муллин попросил выделить Нижнекамску дополнительные средства. «Президентом на 2022 год одобрено дополнительно 1 млрд рублей на развитие дорожной сети Нижнекамска. Это позволит изменить облик города», — отметил Рамиль Муллин.

По словам спикера, решить вопрос с дорогами в Нижнекамске удастся, если ежегодно в течение семи лет вкладывать по 1,5 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.