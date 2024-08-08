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Происшествия 8 августа 2024 10:08

Нижнекамскому кафе, расположенному в 20 метрах от детсада, запретили продавать алкоголь

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В Нижнекамске прокуратура провела проверку и обнаружила, что в кафе «Марракеш», расположенном в ТЦ «Престиж» на проспекте Химиков, осуществляется розничная продажа алкоголя.

При этом заведение находится на расстоянии 28,2 метров от детского сада. Однако, согласно законодательству, продажа алкогольной продукции разрешена не ближе 50 метров от образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Местный предприниматель получил запрет на продажу алкоголя в своем кафе после того, как прокуратура подала иск в суд. Суд полностью поддержал требование прокуратуры и признал продажу алкоголя незаконной.

Фото: © Прокуратура РТ

#продажа алкоголя
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