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Нижнекамскому бойцу передали медаль ордена «За заслуги перед РТ»
За отвагу и мужество при исполнении воинского долга на СВО боец из Нижнекамска с позывным Сякай получил от Раиса РТ Рустама Минниханова медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Награду бойцу передали на объединенной сессии советов в Доме советов Нижнекамска.
На СВО 34-летний нижнекамец отправился в самую первую отправку. Повестку получил, будучи на работе, и решил выполнить свой долг перед Родиной. В ноябре этого года в бою под Авдеевкой получил осколочные ранения ног и спины. Чтобы восстановиться полностью, прошел несколько госпиталей. Сейчас он набирается сил в отпуске с родными.
«У меня очень прекрасная семья. Жена, двое пацанов — 14 и 6 лет. Парни мной гордятся. Семья меня очень сильно поддерживает, особенно супруга. Без поддержки никуда», — рассказал боец.
Помогала на поле сражения и поддержка всех остальных. Боец получал письма школьников, гуманитарную помощь, не забывали и коллеги.
«Всех поздравляю с Новым годом, желаю мирного неба над головой. Счастья, добра всех благ», — пожелал он. Новый год нижнекамец встретит в кругу семьи – с детьми и любимой женой. По окончании отпуска командир подразделения вернется на передовую.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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