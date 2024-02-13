Врачи Нижнекамска прооперировали 96-летнего ветерана и спасли его от рака

Онкологи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы удалили опухоль ветерану Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Анасу Хайруллину 96 лет, он ветеран, пограничник, уже перенес несколько операций. Пациент находится под наблюдением рентгенохирургов НЦРМБ из-за кардиостимулятора. Но в этот раз он экстренно попал к хирургам-онкологам.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Анас Хайруллин почувствовал себя плохо, обратился к медикам, ему назначили колоноскопию. Во время обследования врач обнаружил у ветерана опухоль сигмовидной кишки с частичной непроходимостью.

«Тянуть время было нельзя, мы сразу же забрали пациента из приемно-диагностического отделения в онкологическое и уже на следующий день прооперировали. Во время операции мы провели резекцию сигмовидной кишки с реконструктивным анастомозом, то есть дедушка будет качественно жить без калоприемника. Хотя он очень переживал, обошлось без колостомы», – рассказал заведующий онкологическим отделением НЦРМБ Марат Хайруллин.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Перед операцией ветеран Великой Отечественной войны заявил своим врачам, что в его планах дожить до ста лет. Медики уверены, что свое обещание их пациент сдержит.

«Риски во время операции есть всегда. Когда пациенты возрастные, переживаешь, как перенесут вмешательство, как выйдут из наркоза. Наш пациент операцию, которая длилась почти два часа, перенес хорошо. Мы все здесь им восхищаемся. Активный, бодрый, он настоящий пример для нас. К счастью, метастазов у него не обнаружено, поэтому совсем скоро мы выпишем нашего уважаемого ветерана», – добавил онколог.

96-летний мужчина признался, что чувствует себя с каждым днем все лучше. Он поблагодарил врачей и в скором времени вернется к своей семье. У него две дочери, четыре внука и два правнука. Анас Хайруллин готовится стать прадедушкой уже в третий раз.