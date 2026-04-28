В Нижнекамске студент содействовал поимке мошенника, обманывавшего семьи бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Студент политехнического колледжа имени Е.Н. Королева в Нижнекамске удостоен медали «За содействие СВО» за помощь правоохранительным органам в задержании мошенника, обманывавшего родственников военнослужащих.

По данным собеседников, молодой человек случайно вышел на злоумышленника в ходе переписки. Тот представлялся продавцом и ранее был объявлен в розыск. «Друг продавал наушники, вышел на мошенника, и мы увидели, что этот человек был в розыске», – рассказал студент.

После этого он разработал план и продолжил общение с подозреваемым, договорившись о личной встрече. О своих действиях он заранее сообщил сотрудникам полиции.

«Я с ним много переписывался, договорился о встрече», – отметил он.

В назначенное время встреча состоялась в одном из заведений города. В операции приняли участие сотрудники правоохранительных органов, которые задержали мужчину на месте.

Позднее было установлено, что он причастен к мошенничествам в отношении жен бойцов СВО в разных регионах страны и разыскивался, в том числе, в Самарской области.

За содействие в раскрытии преступления студенту была направлена ведомственная награда. В колледже отметили его решительность и смелость. «Мы были приятно удивлены, что студенты способны на такие поступки», – подчеркнула преподаватель учебного заведения Олеся Зюмова.

Сам молодой человек отметил, что считает помощь людям своим долгом.

