Нижнекамского пожарного проводили на пенсию, традиционно облив водой из брандспойтов

В Нижнекамске проводы на заслуженный отдых заместителя начальника 63-й пожарно-спасательной части майора внутренней службы Алексея Данилова прошли под бурные аплодисменты и вой сирен. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина посвятил борьбе с огнем 20 лет и пять месяцев. По доброй традиции коллеги облили уходящего на пенсию сослуживца водой, чтобы смыть накопившуюся за годы службы сажу и копоть.