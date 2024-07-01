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Общество 1 июля 2024 10:56

Нижнекамского пожарного проводили на пенсию, традиционно облив водой из брандспойтов

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В Нижнекамске проводы на заслуженный отдых заместителя начальника 63-й пожарно-спасательной части майора внутренней службы Алексея Данилова прошли под бурные аплодисменты и вой сирен. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина посвятил борьбе с огнем 20 лет и пять месяцев. По доброй традиции коллеги облили уходящего на пенсию сослуживца водой, чтобы смыть накопившуюся за годы службы сажу и копоть.

#ГУ МЧС по РТ #пожарные
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