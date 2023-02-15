Нижнекамское предприятие выплатит 4,1 млн рублей штрафа за незаконную добычу песка

Нижнекамское предприятие ООО «Харатс» выплатит 4,1 млн рублей штрафа за незаконную добычу песка и вред, причиненный окружающей среде. Об этом сообщает Минэкологии РТ.

Жалобы на нарушение поступили в Закамское управление ведомства еще в январе 2022 года. Жители населенного пункта Ильинка тогда сообщили, что на одном из земельных участков ведется незаконная добыча песка.

«Специалисты Закамского ТУ выехали в рейд и зафиксировали добычу песка без оформления права пользования недрами. На участке работали экскаватор, самосвалы и согласно журнала учета вывоза песка, организованной ООО „Харатс“ было вывезено 52 самосвала», — отметили в министерстве.

Тогда сотрудники ведомства оформили административный протокол по факту нарушения и направили претензию о возмещении вреда, нанесенного окружающей среде. Нарушитель отказался добровольно оплачивать претензию, и Минэкологии направило документ в Нижнекамский городской суд.

«Суд обязал ООО „Харатс“ уплатить 4 102 677 рублей за вред, причиненный окружающей среде в результате самовольного пользования недрами», — заключили в пресс-службе Минэкологии РТ.