Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Нижнекамское предприятие выплатит 4,1 млн рублей штрафа за незаконную добычу песка
Нижнекамское предприятие ООО «Харатс» выплатит 4,1 млн рублей штрафа за незаконную добычу песка и вред, причиненный окружающей среде. Об этом сообщает Минэкологии РТ.
Жалобы на нарушение поступили в Закамское управление ведомства еще в январе 2022 года. Жители населенного пункта Ильинка тогда сообщили, что на одном из земельных участков ведется незаконная добыча песка.
«Специалисты Закамского ТУ выехали в рейд и зафиксировали добычу песка без оформления права пользования недрами. На участке работали экскаватор, самосвалы и согласно журнала учета вывоза песка, организованной ООО „Харатс“ было вывезено 52 самосвала», — отметили в министерстве.
Тогда сотрудники ведомства оформили административный протокол по факту нарушения и направили претензию о возмещении вреда, нанесенного окружающей среде. Нарушитель отказался добровольно оплачивать претензию, и Минэкологии направило документ в Нижнекамский городской суд.
«Суд обязал ООО „Харатс“ уплатить 4 102 677 рублей за вред, причиненный окружающей среде в результате самовольного пользования недрами», — заключили в пресс-службе Минэкологии РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»