Нижнекамское предприятие СИБУРа вместе с городом отпраздновало День химика

Народные гулянья проходили в парке Нефтехимиков до позднего вечера. Гости участвовали в мастер-классах, эковикторине, запускали в небо воздушные шары, танцевали и пели под популярные композиции известного певца Элвина Грея. В Нижнекамске впервые вышел в рейс трамвай «Лемаевский маршрут», а лучшие работники «Нижнекамскнефтехима» получили заслуженные награды.

Нижнекамское предприятие СИБУРа постаралось сделать так, чтобы каждому участнику праздника было интересно. Праздничные активности начались в парке Нефтехимиков с двух часов дня. Нижнекамцы учились расписывать экосумки и создавать различные поделки, в их числе — необычные авторские шоперы. Дети с удовольствием наносили аквагрим. Для знатоков и эрудитов прошла викторина «Мир химии» на тему нефтехимии, экологии и вторичной переработки пластика. Особый восторг вызвало шоу воздушных змеев, выполненных из нейлона. Каучук для изготовления нейлона выпускается на заводе синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима». После праздника воздушные змеи отправились на вторичную переработку — для изготовления стильных многоразовых сумок для продуктов — шоперов.

Параллельно в парке Нефтехимиков проходил фестиваль одаренных детей. На сцену за заслуженной наградой поднимались победители предметных олимпиад, лауреаты международных конкурсов, кандидаты в мастера спорта, волонтеры. Награды получили 158 человек, из них 68 — педагоги. Талантливую молодежь поздравили глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин и директор по организационному развитию «Нижнекамскнефтехима» Юрий Хомич.

— СИБУР вкладывает очень много в развитие страны, региона и города, но какие бы ни были производственные успехи, нас, как родителей, радуют успехи наших детей. Они наполняют наши сердца гордостью и радостью. Дети — наше будущее. Радуясь их достижениям, можно смело сказать, что мы за наше будущее спокойны, оно — великолепно, — сказал Юрий Хомич.

В День химика в Нижнекамске запустили тематический «Лемаевский маршрут». Первыми пассажирами необычного трамвая стали руководители «Нижнекамскнефтехима» и члены правления СИБУРа, руководители города и республики. Трамвай «Лемаевский маршрут» будет курсировать ежедневно по маршруту №2. Кроме него в течение месяца на городские трамвайные линии выйдут еще два тематических маршрута — «каучуковый» и «полимерный».

Пассажиры трамвая — руководители города и республики, НКНХ, члены правления СИБУРа — вышли на площади Николая Лемаева. Вместе с представителями профкома, ветеранами предприятия. студентами и горожанами возложили цветы к бюсту первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева.

Затем в парке Нефтехимиков началась официальная часть празднования Дня химика. Председатель совета директоров НКНХ, член правления — управляющий директор СИБУРа, лидер функции «Эффективность производства» Игорь Климов отметил, что химия — это искусство преобразования, которое делает нашу жизнь лучше.

— День нефтехимика для Нижнекамска — особый праздник. В том числе благодаря таким личностям, как Николай Васильевич Лемаев, тем, кто строил город. Нефтехимики несколько десятилетий ведут город к развитию, процветанию. И сегодня мы продолжаем эти традиции — строим новые производства, открываем парковые зоны, центры досуга и спортивные объекты. Большие изменения и новые проекты — это всегда вызов, но это еще и интересные, увлекательные приключения. Здорово, что мы вместе с вами участвуем в этом приключении, создаем будущее, — сказал он.

Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко уточнил, что сегодня Татарстан добывает 35 млн тонн нефти, перерабатывает 75%, и всего лишь 35% — второго передела.

— У нас есть огромная перспектива — перерабатывать всю нефть в Татарстане, делать регион богаче и лучше, а Нижнекамск — еще красивее. СИБУР прикладывает для этого огромные усилия, — сказал он.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин подчеркнул, что город и нефтехимия — неразделимы. Он поблагодарил СИБУР за вклад в укрепление экономики региона и развитие благосостояния города.

День химика — это не только профессиональный, но семейный праздник для жителей города, уверен генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Спикер также отметил особую роль ветеранов производства в становлении промышленного гиганта:

— Низкий поклон тем, кто создавал город, предприятие, нефтехимическую отрасль. Сегодня мы возложили цветы к памятнику первому директору «Нижнекамскнефтехима» Николаю Васильевичу Лемаеву. С него все началось, он заложил модель развития нашего предприятия. Мы стараемся соответствовать, не уронить планку. Мы идем вперед, развивая отрасль, город и республику. Желаю вам мира, добра, счастья в каждый дом. С праздником! — поздравил жителей города Марат Фаляхов.

В этот день 26 работников предприятия были удостоены наград различного уровня. Пятерым сотрудникам присвоили почетное звание «Заслуженный химик РТ», еще четверо были отмечены благодарностью Раиса РТ, сотрудникам НКНХ также вручили благодарственные письма и почетные грамоты НМР.

— Очень рада, что мои заслуги оценили на таком высоком уровне. Я работаю на «Нижнекамскнефтехиме» с 1986 года. Как пришла в один цех, вот в этом цехе столько лет и работаю. Никуда не уходила. У меня муж и дети работают на этом предприятии. День химика — один из самых любимых наших праздников, — поделилась впечатлениями после церемонии награждения завскладом Управления товарно-сырьевой базы производства НКНХ Светлана Огаркова. Ей вручили благодарственное письмо НМР.

Отметили на церемонии награждения и тех, кто принимает активное участие в проекте СИБУРа «Формула хороших дел». Благодарственным письмом «Нижнекамскнефтехима» наградили руководителей образовательных учреждений, которые активно содействуют профессиональной ориентации школьников, развитию «Нефтехим- и СИБУР-классов», осуществляют экологическое воспитание школьников.

После церемонии награждения началась самая яркая часть праздника — концертная развлекательная программа с участием творческих коллективов «Нижнекамскнефтехима», зажигательный флешмоб, выступление кавер-группы Weekend, химическое шоу.

Хедлайнером праздника стал певец Элвин Грей. На сцене артист презентовал премьеру песни, которая выйдет в свет только через три недели.

В интервью журналистам популярный певец признался, что нижнекамскую публику считает одной из самых зажигательных.

— Поздравляю жителей и гостей города с Днем химика. Я хорошо знаю Нижнекамск, концерты здесь проходят на ура! Зал не сидит на месте, с первой песни встает и танцует. Народ кайфует. Нижнекамцы это могут! Спасибо СИБУРу за оказанную честь выступать на городском празднике, у меня много знакомых работают в этой компании. Химия — это наше будущее, без нее невозможно представить современность. Спасибо работникам нефтехимической отрасли за то, что они делают мир лучше, — до начала концерта сказал Элвин Грей.

Кульминацией праздника в Нижнекамске стал праздничный салют.

Фотографии предоставлены ПАО «Нижнекамскнефтехим»