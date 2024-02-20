«Нижнекамскнефтехим» завершает выполнение масштабной программы демонтажа

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На нижнекамском предприятии СИБУРа выполняется демонтаж установки агломерата производства синтетического каучука — это последний объект в рамках специальной программы. Оборудование, которое еще необходимо, перенесли на другой объект, ненужное вывозят с площадки.

С территории предприятия уже вывезено 58 тысяч тонн металла и 411 тысяч кубометров железобетона. Таковы предварительные итоги выполнения в НКНХ масштабной программы демонтажа зданий, сооружений и оборудования.

Проект НКНХ по демонтажу выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования является крупнейшим в Российской Федерации и впервые реализуется на предприятии. Его цель — демонтаж устаревших производств, выведенных из эксплуатации для повышения экологичности, безопасности и эстетического вида предприятия. В целом в рамках программы ликвидируют 136 объектов, из которых 113 зданий и сооружений, а также 2 795 технических устройств.

Ибрагимов Айрат Рауфович, руководитель проекта «Демонтаж оборудования»:

«На сегодняшний день выполнение программы демонтажа по металлу составляет 96%, а по объему демонтажа зданий и сооружений 98%. Материалы, железобетонный бой, которые образуются в процессе демонтажа, частично утилизируются, большая часть отправляется на вторичную переработку и используется в строительстве новых объектов. В результате на предприятии мы освободили 21 гектар территории».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Проект затронул практически каждый завод НКНХ. Самые крупные объекты ликвидировались на заводе мономеров, заводе синтетического каучука. Ликвидировали в комплексе как производственные объекты, так и отдельные установки, а также производственные, административные здания и оборудование: насосы, емкости, аппараты, трубопроводы.

Денис Перминов, менеджер проекта «Демонтаж оборудования»:

«В настоящее время мы завершаем также демонтаж производства по выпуску изопрена двухстадийным дигидрированием изопентана. Это был цех 1506 завода СК. Данное производство остановили из-за экономической и энергетической неэффективности, и было принято решение его демонтировать. Оставшееся оборудование будет использовано для разделения очистки растворителя для производства СКДН. Здесь выполняется сложный процесс демонтажа, вручную аккуратно все разбирается, чтобы не повредить оставшееся рабочее оборудование».

Металлические и бетонные конструкции разбирают так, чтобы не задеть расположенные рядом эстакады и межцеховые коммуникации. Кругом действующие производства, поэтому точность в этом деле почти ювелирная.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Фаиз Нурмухаметов, прораб подрядной организации:

«Мы работаем по всей России, демонтировали объекты в Балаково, Невиномысске, Владивостоке. В Нижнекамске задействованы более 10 экскаваторов и свыше 30 человек. Работы ведутся без выходных. 1,5 — 2 месяца уходит на демонтаж крупных производственных объектов. Работа требует аккуратности в условиях действующего производства. Мы используем специальную технологию разрушения зданий большими экскаваторами, соблюдая все меры безопасности. Сортируем отдельно металл и бетон под вывоз.

Очистка территории НКНХ от законсервированных и недостроенных объектов позволит снизить их воздействие на окружающую среду, освободить площадки для строительства новых экологичных производств с использованием самого современного оборудования.

Информационная справка:

В рамках программы демонтажа, которая стартовала в 2022 году, первой демонтировали законсервированную установку по производству окиси этилена на заводе олигомеров и гликолей. Введенная в эксплуатацию в 1980 году была в 2010 году законсервирована, поскольку технология к тому времени устарела. Демонтаж установки позволил освободить территорию, на которой возводится новое, современное и экологичное производство по выпуску гексена.

В ходе выполнения программы демонтажа было задействовано 5 подрядных организаций.

В Москве на четвертом Международном демонтажном форуме России на церемонии награждения Russian Demolition Awards 2023 из 34 проектов демонтажной индустрии РФ, одну из главных наград забрал «Нижнекамскнефтехим». Нижнекамское предприятие СИБУРа победило в номинации «ESG. Вывод из эксплуатации и ликвидация». Эта награда — признание вдумчивого подхода компании к демонтажу устаревшего оборудования и стремления максимально экологично провести этот процесс.