«Нижнекамскнефтехим» запустил 200 тыс. мальков стерляди в Каму

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамское предприятие СИБУРа 31 августа провело экологическую акцию — в реку Каму выпустили 200 тыс. мальков стерляди. Трехмесячную молодь рыбы доставили в Республику Татарстан из Московской области с помощью специального транспорта. В большое плавание первыми рыбу запустили дети сотрудников «Нижнекамскнефтехима», воспитанники Детского эколого-биологического центра Нижнекамска и ученики школы из села Бетьки.

«Вот уже второй год подряд нашу благотворительную акцию мы проводим с участием детей, привлекая их к заботе об окружающей среде. В прошлом году мы выпустили 200 тыс. мальков рыб, и в этом году выпускаем такое же количество. Через такие мероприятия вместе с детьми, родителями, жителями города мы создаем культуру, показываем, как беречь нашу природу. Мы хотим, чтобы сегодняшняя акция запомнилась юному поколению как важное экологическое событие. Снижение воздействия на окружающую среду и экологическая безопасность — главные приоритеты СИБУРа. Сохранить экологическое равновесие в регионах присутствия компании для нас — задача первостепенной важности», — заметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Стерлядь волжской популяции входит в Красные книги России и Татарстана. Место для выпуска рыбы определило Росрыболовство. У села Бетьки Тукаевского района хорошая кормовая база и практически отсутствуют хищники, что поспособствует быстрой приживаемости мальков в этом районе.

«Это время года самое благоприятное для выпуска рыбы для ее хорошей приживаемости, поскольку в воде достаточное количество кислорода. Что немаловажно сегодня, „Нижнекамскнефтехим“ не только восполняет биоресурсы, но и занимается экологическим просвещением подрастающего поколения», — констатировал начальник отдела Волжско-камского управления Росприроднадзора Ленар Низамутдинов.

Акция по выпуску рыбы стала замечательным праздником, на котором можно было не только выпустить рыбу, но и принять участие в экологических мастер-классах.

«Я сегодня выпускала рыбок в Каму и желаю им, чтобы они выросли большими рыбами. Мне всё очень понравилось сегодня, было здорово рисовать, играть и пить чай на природе», — рассказала о своих впечатлениях шестилетняя Арина Пасыева.

Всем детям на память об акции подарили экошопперы с их произведениями, флорариумы и большие мягкие игрушки в виде рыб.

«Наши промышленные предприятия проводят замечательные экологические мероприятия. СИБУР очень многое делает для улучшения экологической ситуации в Нижнекамском районе: сажает деревья, закупил экологичные автобусы для перевозки своих работников, снижает выбросы в атмосферу, а сегодня выпускает 200 тыс. мальков стерляди и тем самым поддерживает биоресурсы реки Камы. Действуя все вместе, мы делаем нашу жизнь еще лучше», — отметил глава Нижнекамского района и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Вклад в восстановлении популяции стерляди «Нижнекамскнефтехим» вносит уже второй год. Восполнение водных биоресурсов — одно из масштабных природоохранных мероприятий соглашения НКНХ с Росприроднадзором, которое было подписано в 2022 году на сумму 6,8 млрд рублей. За два года предприятие выпустило уже 400 тыс. молоди. В течение пяти лет планируется выпустить один миллион мальков стерляди. Также в рамках соглашения запланирована высадка деревьев, реконструкция полигона захоронения промышленных отходов, третий этап модернизации биологических очистных сооружений, строительство экологических объектов на новом этиленовом комплексе и многое другое. Главная цель этих мероприятий — сохранить природу для будущих поколений.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».