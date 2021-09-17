«Нижнекамскнефтехим» займет на бирже 17 млрд рублей

Нижнекамскнефтехим планирует разместить биржевые облигации общим объемом 17,2 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Размещение 17,2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей планируется начать 22 сентября. Оферты от потенциальных покупателей компания собрала в четверг. Срок обращения бумаг – 7 лет.

Заем планируется привлечь в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 40 млрд рублей, которую «Нижнекамскнефтехим» утвердил еще в 2018 году.

Как сообщил «Интерфакс», ставка первого купона облигаций установлена в размере 8,2% годовых.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций НКНХ объемом 15 млрд рублей с погашением в 2028 году. Средства второго выпуска биржевых облигаций, как и первого выпуска, будут направлены на финансирование инвестиционной программы.

«Нижнекамскнефтехим» – один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу «ТАИФ».