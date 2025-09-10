«Нижнекамскнефтехим» выпустил в Каму четвертую партию стерляди

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамское предприятие СИБУРа уже четвертый год подряд организует экологическую акцию по восстановлению биоразнообразия реки Камы. Сегодня в водоем отправили еще 200 тыс. мальков стерляди – редкого представителя осетровых рыб, внесенного в Красную книгу России в 2001 году.

В акции приняли участие руководители и сотрудники «Нижнекамскнефтехима» вместе с семьями, представители природоохранных ведомств и городской администрации, школьники села Бетьки и воспитанники Нижнекамского эколого-биологического центра.

С 2022 года в Каму выпустили 800 тыс. мальков стерляди: каждый год по 200 тыс. В 2026 году количество выпущенных в Каму мальков достигнет 1 млн. Инициатива реализуется в рамках соглашения «Нижнекамскнефтехима» с Росприроднадзором.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Молодь для нынешнего выпуска доставили из Саратовской области, дорога заняла 13 часов. Для транспортировки использовалась специальная машина и десять емкостей с подачей кислорода (объемом 2,5 куб. метра каждая). За пять месяцев выращивания стерлядь достигла веса 3,5–4 грамма, который считается оптимальным для адаптации в естественной среде. Перед отправкой вся партия прошла ветеринарное обследование и получила необходимые сертификаты.

Выпуск состоялся в селе Бетьки Тукаевского района Татарстана, место определило территориальное управление Росрыболовства.

«Сегодня мы осмотрели мальков стерляди: состояние отличное, все параметры – от документов до температурного режима воды – соблюдены. Место выбрано правильно – рядом природный заказник, хорошая кормовая база, условия максимально благоприятны для приживаемости. «Нижнекамскнефтехим» проводит такие выпуски не первый год, и это серьезный вклад в сохранение биоресурсов региона», – заявил представитель ведомства Руслан Хамзин.

«Подобные акции играют ключевую роль в сохранении популяции стерляди. Среди появившихся на свет в природных условиях выживает лишь небольшая часть мальков, тогда как при выпуске подрощенной рыбы этот показатель достигает 40%», – подчеркнул начальник Нижнекамского межрайонного отдела Госкомитета по биологическим ресурсам Татарстана Эдуард Иванов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Выпуск рыбы в Каму каждый год становится настоящим экологическим праздником с различными активностями для детей, мастер-классами, экологическим уроком от сотрудников НКНХ и чаепитием.

«Выпуск молоди стерляди – не только экологическая акция, но и семейный праздник. Стерлядь живет лишь в чистой воде, и ее возвращение в Каму – показатель экологического благополучия. Через такие мероприятия мы формируем культуру бережного отношения к природе, объединяем жителей города, семьи и работников предприятия. Для «Нижнекамскнефтехима» это часть системной природоохранной работы: мы создаем экологические классы, высаживаем деревья, раздельно собираем мусор, а все новые проекты рассматриваем через призму экологической и технологической безопасности. Так мы совмещаем развитие промышленности с заботой о будущем города и республики», – заверил генеральный директор предприятия Марат Фаляхов.

В рамках соглашения с Росприроднадзором «Нижнекамскнефтехим» с 2022 по 2026 год инвестирует более 13 млрд рублей в реализацию экологических мероприятий, включая рекультивацию илонакопителей, реконструкцию промышленного полигона и модернизацию биологических очистных сооружений. На предприятии создана крупнейшая в Татарстане система экомониторинга, включающая семь стационарных экологических постов и один передвижной. В рамках экологической программы СИБУРа «Зеленая формула» в Нижнекамске высажено 800 тыс. саженцев.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района РТ Радмир Беляев подчеркнул: «СИБУР вносит значительный вклад в жизнь Нижнекамска и всей Республики Татарстан. Это не только экологические инициативы, но и возведение социальных объектов, таких как «СИБУР Арена». 1 сентября был дан старт строительству современного оздоровительного комплекса «Корабельная роща» стоимостью 6 млрд рублей – он станет настоящей жемчужиной для нашей республики. В планах СИБУРа также школа на 900 мест, которая станет большим подарком для подрастающего поколения. Хочу выразить искреннюю благодарность компании за работу по развитию города».

Своими впечатлениями от участия в экологической акции поделились дети и семьи сотрудников «Нижнекамскнефтехима».

«Я впервые держала в руках стерлядь: раньше про нее ничего не знала. Рыбки очень мягкие и гладкие, и я случайно их коснулась, когда они были в воде. Мне очень понравилось! У нас дома есть маленькие рыбки, я за ними ухаживаю. Я выпустила сегодня целых четыре малька вместе с генеральным директором», – рассказала Фарида Сабирова, ученица 2-й гимназии Нижнекамска.

«Такие мероприятия объединяют и учат детей бережно относиться к природе. Сегодня ребятам особенно запомнилось, как они сами выпускали стерлядь в Каму. Дома мы тоже стараемся заботиться об экологии: собираем мусор, когда бываем в деревне, отпускаем пойманную рыбу обратно в воду. Теперь дети будут ждать, когда сегодняшние мальки подрастут, и вернутся сюда снова. Для нас это семейный праздник и возможность показать, что забота об экологии – общая ответственность», – рассказал заместитель директора завода мономеров «Нижнекамскнефтехима» Ильнар Лукманов, пришедший с супругой и четырьмя детьми.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В 2025 году СИБУР представил обновленную стратегию устойчивого развития до 2030 года, досрочно достигнув заявленных ESG-целей. Приоритеты компании включают ответственное ведение бизнеса, снижение климатического воздействия за счет «зеленых» технологий, поддержку социальных инициатив и развитие портфеля продукции с акцентом на низкоуглеродные и переработанные материалы.

Нижнекамское предприятие СИБУРа ведет большую работу по экологической повестке. «Нижнекамскнефтехим» стал одним из первых в Татарстане, получившим комплексное экологическое разрешение (КЭР). Документ подтверждает безопасность деятельности на ближайшие семь лет всех четырех действующих объектов I категории: первой и второй промышленных зон, биологических очистных сооружений и полигона промышленных отходов.

НКНХ построил локальные очистные сооружения на новом этиленовом комплексе ЭП-600 и закрытый факел на производстве гексена. За последние пять лет «Нижнекамскнефтехим» сократил количество отходов на своем полигоне более чем на 70%, а также значительно снизил потребление свежей речной воды. С 2022 года в реку Каму выпустили 800 тыс. мальков стерляди для восстановления водных биоресурсов.