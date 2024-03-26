«Нижнекамскнефтехим» впечатлил: как музыкант переквалифицировалась в аппаратчика

«Я смотрела на эти промышленные трубы и понимала, что мне больше ничего не надо»

Работать на предприятие Наиля Ахметшина пришла по зову сердца. В 1996 году ее семья решила переехать из Туркмении в Россию, но жизнь здесь пришлось начинать с нуля – не было ни своего жилья, ни работы. В Нижнекамске, который уже тогда был одним из промышленных центров Татарстана, они оказались случайно – приехали в гости. Город так впечатлил девушку, что она уговорила мужа остаться.

Когда встал вопрос о работе, Наиля сначала устроилась по профессии в детский дом. Первое образование у нее педагогическое, поэтому трудностей не возникло. Однако масштабная нефтехимическая инфраструктура города не давала девушке покоя – ей очень хотелось попасть на работу на «Нижнекамскнефтехим».

«Когда мы только приехали в Нижнекамск, я была очень впечатлена. Тогда я еще не знала, что расположенные здесь предприятия имеют не просто региональный, а даже мировой масштаб. Однако у меня сразу возникло ощущение, что на них работают сильные люди с волевым характером. Попасть на завод было непросто, но я смотрела на эти промышленные трубы и понимала, что мне больше ничего не надо», – вспоминает Наиля Ахметшина.

Чтобы исполнить свою мечту, девушка окончила курсы аппаратчика в местном 44-м училище. Позже, уже будучи работницей «Нижнекамскнефтехима», она поступила в нефтехимический колледж, чтобы повысить свои профессиональные навыки.

Готовить катализатор так же непросто, как варить суп

На «Нижнекамскнефтехиме» Наиля работает уже 24 года, 20 из них – аппаратчиком приготовления катализатора отделения осушки и очистки возвратного растворителя завода синтетического каучука. Она очень любит свою профессию и признается, что чувствует себя «маленьким винтиком большого предприятия».

Завод синтетического каучука (СК) является одним из крупнейших производств на нижнекамском предприятии СИБУРа. Здесь налажено производство четырех видов каучуков: СКИ, СКДН, СКДЛ, ДССК 2012. Синтетические каучуки необходимы для производства шин и резинотехнических изделий. Семь из десяти автомобильных шин в России сделаны из каучуков СИБУРа.

«После созревания катализатор дозируют в полимеризацию, где он входит в реакцию с другими продуктами. Затем, после прохождения нескольких этапов, поступает в следующий цех, где из крошки формируют брикеты. Далее он поступает на склады, а оттуда – потребителям, на производство шин», – рассказывает Наиля о своей работе.

Аппаратчик – работа непростая и даже больше мужская, но женщину это не смущает. Такая тяга к труду ей передалась от отца, который работал сварщиком. Будучи маленькой девочкой, она неоднократно бывала с папой у него на работе и даже пробовала самостоятельно сваривать между собой детали.

«Для аппаратчика важна внимательность, решительность, многозадачность. Нужно уметь быстро принимать правильные решения. Мы работаем и за компьютером, и физически, как говорится, в “поле”. Когда дома варишь суп, регулируешь концентрацию соли, специй, чтобы получилось вкусно, вот и с катализатором так же – где-то нужно добавить, где-то убавить, чтобы все соответствовало технологии», – отмечает Наиля Ахметшина.

«Иногда задумываюсь – может, пора что-то поменять в своей жизни, но очень люблю завод»

Во внерабочее время Наиля реализовывает себя в творчестве. Недавно вместе с мужем она записалась на бачату (доминиканский танец, – прим. Т-и), также женщина занимается вокалом и выступала на заводском фестивале талантов. Кстати, на «Нижнекамскнефтехиме» работает практически вся семья Ахметшиных.

«Муж у меня слесарь-ремонтник, сын сейчас учится в колледже нефтехимии и нефтепереработки, после армии тоже на завод собирается. Дочь работала киповцем, потом в охране труда, сейчас переводится в Полилаб. Первое образование у нее медицинское, но глядя на нас, она решила тоже пойти на завод, говорит, что ощущает себя дочерью нефтехимиков и ее тоже тянет на производство», – поделилась Наиля Ахметшина.

О своих наградах женщина вспоминает со скромностью: есть различные почетные грамоты, благодарности, присвоено звание «Ветеран труда», а в 2000 году она стала лауреатом республиканского конкурса «Женщина года» от «Нижнекамскнефтехима».

«Я работаю здесь уже 24 года, заслужила пенсию, можно уже и поменять что-то в своей жизни, но я очень люблю завод, тем более с приходом СИБУРа здесь многое поменялось и стало комфортнее, а работать интереснее», – заключила наша собеседница.

«Сохраняя традиции»

За заслуги в работе и активную общественную деятельность Наилю Ахметшину в качестве делегата направили на Всероссийский женский форум «Сохраняя традиции», который проходил 5 марта в Москве. Женщина признается, что для нее это стало большой и очень приятной неожиданностью.

Участниц мероприятия поздравил Президент России Владимир Путин, с приветствием к ним обратилась председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Ждали их и другие приятные сюрпризы: профессиональный макияж и фотосъемка, дегустация блюд, а также концерт с участием звезд российской эстрады Николая Баскова, Григория Лепса, Шамана и других.

«Очень много впечатлений! Программа была насыщенной, столько разных интересных активностей для нас подготовили! Но больше всего эмоций у меня, конечно, осталось от церемонии награждения лауреатов премии. В их числе были многодетные мамы, бизнес-леди, военные журналистки. Также награждали победительниц конкурса эссе. Смотришь на этих молоденьких девушек и понимаешь – будущее в их крепких женских руках и с ними мы точно не пропадем», – поделилась впечатлениями Наиля Ахметшина.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»