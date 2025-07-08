«Нижнекамскнефтехим»: воздух в зоне предприятия соответствует нормам по итогам полугодия

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, входит в «СИБУР») по итогам второго квартала и первого полугодия 2025 года не зафиксировал превышений норм состояния атмосферного воздуха ни на территории предприятия, ни на границе санитарно-защитной зоны.

С марта по июнь проведено 298 335 исследований, а за весь отчетный период – 661 267. Мониторинг ведется круглосуточно силами собственной лаборатории НКНХ, а также сторонних организаций – «АЛ «Экомониторинг» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ».

Замеры осуществляются по разработанному графику на регулярной основе, экосрез ведется на 12 точках контроля по 19 ключевым показателям. 5 стационарных постов, установленных по периметру «Нижнекамскнефтехима» и передвижной пост системы экомониторинга делают замеры в автоматическом режиме через каждые 20 минут. Однако при остановках и пуске производств, а также при наступлении неблагоприятных метеоусловий контроль за состоянием атмосферного воздуха усиливается.

В ходе мониторинга определяется содержание веществ, образующихся в результате деятельности предприятия. Перечень замеряемых веществ и точки контроля определяются нормативно-разрешительной документацией и проектами санитарно-защитных зон.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Данные со стационарных постов и передвижного экологического поста в непрерывном режиме передаются в систему экологического мониторинга (СЭМОС) и отправляются в режиме реального времени в министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в надзорные органы. В 2024 году было передано более 1,64 млн результатов анализов атмосферного воздуха. Все данные показывают, что воздух в санитарно-защитной зоне предприятия соответствует нормам, без превышений предельно допустимых концентраций.

В открытом доступе результаты мониторинга публикуются также на официальном сайте «Нижнекамскнефтехима» в разделе «Экомониторинг».

«Нижнекамскнефтехим» усиливает систему экомониторинга, добавив шестой пост и готовясь к запуску седьмого. В июне на границе санитарно-защитной зоны при въезде в Нижнекамск со стороны проспекта Вахитова установлен новый стационарный малогабаритный экологический пост. Он стал шестым в системе экологического мониторинга «Нижнекамскнефтехима» и с июля начал передавать в автоматическом режиме замеры качества атмосферного воздуха в общую систему мониторинга.

В ближайшее время еще один, седьмой, экопост установят в селе Прости.