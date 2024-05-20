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Экономика 20 мая 2024 10:00

«Нижнекамскнефтехим» в 4 раза нарастил чистую прибыль по РСБУ

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«Нижнекамскнефтехим» в 4 раза нарастил чистую прибыль по РСБУ
Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

Выручка по РСБУ ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 1 квартале 2024 года против 2023 года увеличилась с 45,9 до 54,8 млрд рублей (+19,3%). Чистая прибыль нефтехимического предприятия выросла на 386%, с 1,9 до 7,6 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения составила 9,7 млрд рублей против 2,4 млрд рублей в 1 квартале 2023 года (+396%)
Прибыль с продаж предприятия выросла на 6%, с 10,3 млрд рублей до 11 млрд рублей.

#Нижнекамскнефтехим
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